El farolillo rojo de la carrera autonómica

Solo una de las 17 Comunidades Autónomas es hoy más pobre que en 2011. O al menos lo era en 2021, una década después. Se trata de Canarias. El ranking del PIB o renta per cápita de las regiones españolas sitúa a las Islas en el farolillo rojo del país. En mayor o menor medida, todos los españoles, residan donde residan, eran al comienzo de la actual década más ricos que en 2011, diez años atrás. Es lo normal en las economías capitalistas de los Estados occidentales, esos donde el PIB per cápita no es un indicador infalible y, sin embargo, resulta infalible en algo: es mayor allí donde la calidad de vida y de los servicios públicos –se mida como se mida– es también mayor. No obstante, Canarias es la particular excepción de la regla.

Caída de la renta per cápita En 2011, la renta per cápita era en el Archipiélago de 19.574 euros. En 2021 había caído hasta unos exiguos, casi ridículos, 18.990 euros. Resulta que la riqueza media por individuo se redujo en la región un 3% en la misma década en que se incrementó cerca de un 10% en el conjunto del Estado. ¿Culpa de la pandemia? No. En todo caso, la covid es culpable de estropear aún más los datos de 2020 y 2021, pero el proceso de empobrecimiento relativo en que está inmersa Canarias no tiene nada que ver con el coronavirus. De hecho se remonta a comienzos de siglo y tiene más que ver con una histórica baja productividad –ahora hay más trabajadores que nunca pero se genera menos PIB que en 2019– que con el socorrido incremento de la población. En cambio, es Extremadura –otra de esas regiones que suelen ocupar los últimos puestos de casi cualquier ranking– la gran sorpresa de la última década. No en vano, la comunidad del sur peninsular ha logrado, por ejemplo, cuantiosas inversiones en energías renovables, lo que impulsa su renta un 18%.