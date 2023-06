La Agencia Tributaria ha anunciado una nueva normativa denominada 'derecho al error', que busca proteger a los contribuyentes de sanciones severas por errores involuntarios en sus declaraciones de la Renta.

Este cambio surge como respuesta a los problemas que enfrentan aquellos que realizan sus declaraciones de impuestos por cuenta propia, especialmente cuando tienen múltiples pagadores o fuentes de ingresos diversas.

Anteriormente, incluso sin intención de cometer fraude, los contribuyentes se exponían a importantes sanciones si cometían errores o malinterpretaban conceptos en sus declaraciones.

Sin embargo, bajo la nueva normativa, los contribuyentes podrán evitar las sanciones si se demuestra que cometieron un error sin obtener beneficios y tienen un historial impecable de cumplimiento con sus obligaciones tributarias.

Este cambio tiene como objetivo corregir situaciones injustas. Como ejemplo ponemos a un contribuyente anónimo, quien recibió una sanción de la Agencia Tributaria por cometer un error en la declaración del IVA.

Este presentó las declaraciones del IVA durante el primer, segundo y tercer trimestre del año pasado, pero omitió la del cuarto trimestre porque había dejado de ejercer la actividad por la cual tributaba.

Una multa desproporcionada

Al no tener ingresos, creyó que no era necesario realizar el trámite, pero recibió un requerimiento de Hacienda por no presentar la declaración, lo que resultó en una sanción de 200 euros.

El contribuyente decidió impugnar la sanción alegando desconocimiento de la obligación de presentar la declaración del IVA en caso de no tener ingresos. Sin embargo, la Agencia Tributaria solo ofreció la opción de reducir la multa a 120 euros si se realizaba un pago voluntario.

Antes inflexible

A pesar de reconocer que el contribuyente no buscaba beneficiarse de la situación, la Agencia Tributaria se mostró inflexible y recordó, en el documento entregado, que "el error involuntario excluye el dolo, pero no la negligencia al presentar la declaración fuera del plazo legal establecido".

Este cambio de enfoque resalta la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales, incluso si existe desconocimiento de la ley. La implementación del 'derecho al error' brinda a los contribuyentes la posibilidad de rectificar errores sin enfrentar sanciones desproporcionadas, siempre y cuando no haya intención de fraude y se demuestre un historial de cumplimiento impecable.