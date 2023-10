Fumata blanca a los viajes del Imserso. Adiós a la incertidumnre de muchos pensionistas sobre si podrían disfrutar del Programa de Turismo del Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) después de que tres empresas hubieran puesto diversos recursos. Finalmente, los jubilados y pensionistas podrán disfrutar con total normalidad en la próxima temporada 2023/2024 a partir de este mes de octubre.

El TACRC ha rechazado los recursos de las tres empresas concursantes que se quedaron fuera del Programa de Turismo del Imserso. Dichas empresas reclamaban que la adjudicación había caído solo en una empresa, Ávoris, propiedad del Grupo Barceló. Tras la decisión del tribunal, nada impide que los viajes se realicen con total normalidad desde la segunda quincena de octubre.

¿Cuáles son los precios del Imserso esta temporada?

Según los datos publicados por el Imserso, se han solicitado 900.000 plazas que gestionarán íntegramente por Ávoris. Esto supone un incremento de 70.000 plazas con respecto a la temporada pasada. Como novedad, este año se han incorporado viajes a todas las capitales de provincia, más rutas por la naturaleza y estancias culturales y gastronómicas.

No es la única novedad que presenta el Programa de Turismo, ya que, con el objetivo de no perder calidad, los viajes se han revalorizado un 7,5%. Con el nuevo programa es posible recorrer toda la península y las islas, aunque el precio dependerá de la zona, el tiempo de estancia y si incluye o no transporte.

Tal y como ha hecho público el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el precio más elevado en la Península corresponde a una estancia de 10 días y 9 noches en Zona costera Peninsular, que corresponde a Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, con transporte y es de 290,07 €.

El precio más elevado de todos los viajes del Imserso tiene como destino las Islas Canarias, incluye transporte y 8 días y 7 noches. El precio es de 355,3 euros. Por otra parte, los más baratos son las estancias de cuatro días en capitales de provincia por un precio de 124,68 euros.