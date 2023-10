El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es la entidad encargada de administrar las prestaciones y subsidios por desempleo en España. Cuando un ciudadano pierde su trabajo de manera involuntaria, puede solicitar primero la prestación contributiva por desempleo y, una vez agotada esta, recurrir a los subsidios. Pero, ¿qué sucede si no cumple los requisitos para recibir el subsidio por desempleo?

En tal caso, el SEPE ofrece un subsidio por insuficiencia de cotización, destinado a aquellos trabajadores que han cotizado, pero no cumplen los requisitos para el subsidio por desempleo. Esta prestación no contributiva tiene como objetivo asegurar ingresos mínimos para trabajadores en situación económica vulnerable que no son elegibles para ninguna otra prestación. El SEPE desempeña un papel fundamental en respaldar a aquellos que enfrentan dificultades laborales y económicas en España.

Con este propósito, el SEPE establece como requisito para acceder a cualquier subsidio la demostración de ingresos que superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En el año 2023, este umbral se encuentra en 810 euros mensuales.

Requisitos y duración

Para calificar para el subsidio por insuficiencia de cotización, se requiere estar desempleado y registrado como demandante de empleo. Además, no debe ser elegible para recibir la prestación contributiva por desempleo, ya que en ese caso, deberá optar por la prestación contributiva, que es más beneficiosa en términos económicos.

En cuanto a los requisitos de cotización, se debe haber cotizado al menos 90 días si se tienen responsabilidades familiares o 180 días si no se tienen, sin superar los 360 días. Si se sobrepasa este límite, el trabajador tendrá derecho a recibir el seguro de desempleo en lugar del subsidio.

La duración del subsidio depende de la cantidad de meses cotizados y si el beneficiario tiene o no responsabilidades familiares:

Con responsabilidades familiares:

El subsidio dura 3, 4 o 5 meses si se han cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente.

El subsidio dura 21 meses si se ha cotizado 6 meses o más, con la posibilidad de renovarse en períodos de 6 meses hasta alcanzar la duración final.

Sin responsabilidades familiares:

El subsidio tiene una duración de 6 meses si se ha cotizado 6 meses o más.

Esto significa que una persona con responsabilidades familiares que haya trabajado durante seis meses tendría derecho a recibir el subsidio durante 21 meses, lo que equivale a un total de 10,080 euros (480 euros al mes durante 21 meses). El subsidio se concede inicialmente por seis meses y debe renovarse cumpliendo los requisitos originales para continuar recibiendo la ayuda económica.

La cantidad del subsidio por cotización insuficiente equivale al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), es decir, 480 euros al mes. La solicitud debe realizarse en un plazo de 15 días hábiles a partir del inicio del desempleo y puede presentarse en la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en la oficina de prestaciones (previa cita), por correo administrativo o en cualquier registro público.