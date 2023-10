La pensión de jubilación es uno de los asuntos que más preocupa en España. El año pasado, el Gobierno abordó una reforma de las pensiones para ligar su revalorización al IPC. Tras su aprobación, en 2023 se produjo un incremento del 8,5% para las pensiones contributivas, mientras que las no contributivas lo hicieron en un 15%.

En la reforma también se estipuló que en 2024 se produciría un nuevo aumento y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que a partir del 1 de enero de 2024 se volverá a producir un aumento del 4% para las pensiones contributivas. Una noticia que ha sido muy bien acogida por los pensionistas en España tras la subida de los precios que estamos viviendo.

El Ministerio ha hecho público este martes un informe sobre la proyección de gasto en pensiones y ha detallado que la previsión es que lo haga en torno al 4%. Cabe recordar que, tras la reforma, el aumento de la cuantía se determina por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se tiene en cuenta entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. De esta manera, según la Seguridad Social se producirá un incremento entre el 3,5%, el 4% o el 4,5%.

Incremento para las pensiones contributivas

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) quedó fijado que las pensiones se revalorizarían conforme al IPC y ante un panorama de incertidumbre política como el que estamos viviendo en la formación de un posible gobierno, las probabilidades de que se prorroguen un año más las cuentas del estado aumentan.

Este incremento se produce especialmente para las pensiones contributivas, es decir, para aquellas que cobran los trabajadores que han cotizado como mínimo 15 años a la Seguridad Social. En caso contrario, se puede acceder a una no contributiva que consta de una cuantía inferior.

En el caso de las no contributivas todavía no se sabe que va a ocurrir en 2024, ya que el año pasado como medida para paliar la situación económica y que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo, se aprobó un incremento especial del 15% y que tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2023. La Seguridad Social todavía no se ha pronunciado sobre una posible prórroga.

Eso sí, en la misma reforma de las pensiones se prevé que en los próximos años la cuantía de las pensiones no contributivas vaya incrementando hasta el año 2027 con el objetivo de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y sea capaz de cubrir un gran porcentaje de la renta media de un hogar unipersonal.