Más del 80% de las casas necesitaría algún tipo de reforma. ¿La razón? El parque inmobiliario residencial español se encuentra muy envejecido y en malas condiciones. Más de una de cada ocho viviendas tiene una etiqueta de eficiencia energética de calidad baja o muy baja (entre las clasificaciones E, F y G). De hecho, muchas familias se plantean realizar obras precisamente ligadas al ahorro de energía, como, por ejemplo, aislar mejor su vivienda del frío, incluir un nuevo tipo de fuente de calor, o revestir la fachada. La buena noticia es que todas las reformas que permitan reducir un 30% de factura energética tienen derecho a una ayuda. Aún están en vigor las subvenciones del programa Next Generation EU de la Comisión Europea.

Para poder acceder a ellas, entre otros requisitos, hay que certificar dicho ahorro mínimo del 30% de energía primaria no renovable y, a cambio, se puede recibir entre el 40% y el 80% del total del coste de estas subvenciones de Bruselas. Hace dos años que se aprobó el Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. En esta norma se dibujaba ya el mapa de la necesidad de reforma que tiene el parque de viviendas en España.

En esa radiografía consta que cerca del 45% de los edificios es anterior a 1980, porcentaje que se eleva hasta el 50% en el caso de los edificios de uso residencial, lo que supone una cifra de nada menos que 9,7 millones de viviendas. A su vez, se estima que alrededor de un millón de viviendas están en estado deficiente, malo o ruinoso.

¿Qué obras se pueden incluir?

En muchas ocasiones, las familias dudan sobre si la obra de mejora que están planificando podría ser beneficiaria de subvenciones. La realidad es que la tipología de reforma es muy amplia y entrarían actuaciones como la mejora de aislamiento en fachadas y cubiertas, instalación de placas solares y fotovoltaicas, instalación de aerotermia como medio para calentar la vivienda, además de aquellas que tengan que ver con aumentar la accesibilidad a los edificios, así como la retirada de amianto, y hasta medidas de digitalización en las comunidades en algunos casos. Con todo ello, el objetivo de este programa específico de las ayudas de la Comisión Europea es ejecutar 510.000 actuaciones de rehabilitación hasta 2026, un trámite que hay que solicitar en cada comunidad autónoma, ya que son las que lo gestionan.

“Es una oportunidad de oro para animarse a emprender esas reformas en la vivienda que están pendientes, porque es un volumen de ayudas inédito; nunca antes había existido un programa de subvenciones con este alcance”. Javier Ron - Director de Consumo en Bankinter

Este banco da un soporte significativo a estas ayudas porque no solo adelanta el montante de la subvención que consigan las familias o las comunidades de vecinos, sino que, además, puede complementarlo con financiación. “Y la solución financiera propuesta siempre es menos costosa para una comunidad que una derrama”, explica Javier Ron, con lo que evitaría esa última opción. ¿Hasta qué cantidad de ayudas se puede acceder? Las ayudas pueden cubrir hasta un tope de 21.400 euros por vivienda.

En casos de familias vulnerables económica y socialmente, la ayuda puede llegar al 100% de la reforma. En bancos como Bankinter existe una “solución muy adaptada, que cubre el 100% del importe de subvención y, además, ofrecemos plazos largos para mayor conveniencia del cliente”, explica Ron, quien añade que “se lo ponemos fácil a las familias y a las comunidades en el sentido de que ofrecemos un periodo de carencia en el préstamo para que el coste financiero sea menor al inicio, cuando todavía no ha llegado el dinero de la subvención”. A ello se une que “dicho préstamo no obliga a nada más a la comunidad, a ningún tipo de vinculación de cuenta, recibos ni seguros”, explica.

¿Qué volumen de subvenciones hay?

Aumentar la sostenibilidad de las viviendas españolas de tal manera que puedan ahorrarse un 30% de la energía ha sido la razón que ha hecho posible que haya 3.800 millones de euros en ayudas directas.

Consejos ante la reforma

Si se pregunta a los expertos, el primer consejo para aquellas familias o comunidades de vecinos que estén planteándose reformas “es que no duden en hacerlo”, afirma Javier Ron, Director de Consumo en Bankinter. Añade que “es una oportunidad histórica e irrepetible y estoy convencido de que no tardará en llegar como una obligación, porque, por ejemplo, en Francia ya han limitado el alquiler dejando fuera a gran parte de las viviendas que no tienen un buen nivel de eficiencia energética. Aquellos que lo hagan ahora pueden acceder a esta subvención y más adelante, si hay que hacerlo por obligación, ya no tendrán ese respaldo extra”. El segundo consejo es hacer cálculos. Las familias y las comunidades deben mirar el ahorro energético que obtienen en su presupuesto mensual. “Con las actuales subvenciones la mayoría de los proyectos salen a cuenta”, señala Javier Ron. El tercer consejo es elegir una empresa solvente para las reformas. Para este programa de ayudas hay articulada una figura oficial, la del agente rehabilitador, que es el que facilita la tramitación y ejecución de las obras, en el que se apoyan bancos como Bankinter.