Canarias despidió 2023 como el motor de la creación de empleo en España

Canarias es la Comunidad Autónoma que lideró la creación de empleo en 2023. Las Islas se convierten así en el motor del mercado laboral en España. Un estatus que bien podría calificarse de histórico en una región que no precisamente acostumbra a encabezar las estadísticas nacionales de empleo. Por si fuera poco, el Archipiélago ha dado la bienvenida a 2024 con el menor número de parados de los últimos 16 años. En consecuencia, y pese a la inexactitud de las cifras por la negativa del Gobierno central a dar a conocer la cantidad de trabajadores fijos-discontinuos que permanecen inactivos –no computan como desempleados por más que de facto lo sean–, lo cierto es que 2023 ha sido un ejercicio extraordinario para el mercado laboral isleño. Hay, eso sí, un lunar. A pesar del récord de ocupados, el mercado de trabajo regional aún no alcanza el equilibrio que tenía en 2007, el último año antes de la Gran Recesión. La ratio afiliados/parados sigue siendo peor que antes del crac financiero.

España cerró 2023 con una media de 20,8 millones de trabajadores de alta en la Seguridad Social. Es un nuevo máximo. No en vano, todas las Comunidades Autónomas dieron carpetazo al ejercicio con más ocupados que en 2022. Sin embargo, es Canarias la que terminó esta particular liga del empleo en primera posición. El año finalizó en las Islas con la friolera de 910.207 trabajadores –la cifra promedio de diciembre–, un número a todas luces histórico. En primer lugar, y como a nivel nacional, se trata de un nuevo techo histórico; en segundo lugar, es la primera vez que el Archipiélago comienza un ejercicio con más de 900.000 afiliados; y, en tercer lugar, son 34.634 ocupados más que a 31 de diciembre de 2022. El incremento interanual es, por tanto, del 3,95%. Un porcentaje que por sí solo no dice gran cosa pero que está muy por encima de la media nacional –el aumento del número de trabajadores fue en el conjunto del Estado del 2,7%, más de un punto inferior al registrado en Canarias– y que, de hecho, supera en una décima el 3,8% de la Comunidad de Madrid, la segunda autonomía en el ranking de la creación de empleo en 2023.

De esta manera, el mercado laboral isleño consolida la tendencia alcista que experimenta desde el fin de la crisis de la covid, cuando comenzó a propagarse por Europa la fiebre viajera pospandemia que ha traído al Archipiélago a millones de turistas, hasta el punto de que la primera industria regional coquetea con cifras récord en casi todos los parámetros: visitantes, ocupación, facturación... Para hacerse una idea del alcance de esta tendencia alcista basta con apuntar que esos 910.207 afiliados a la Seguridad Social que hay en las Islas son 82.779 más que al cierre de 2019. Es decir, 82.779 más que en aquel último año antes de la irrupción del coronavirus. En definitiva, un más que notable crecimiento del empleo que pocos se habrían atrevido a pronosticar cuando en marzo de 2020 se declaraba el estado de alarma para contener el avance de la pandemia.

Las Islas cierran por primera vez un ejercicio con más de 900.000 afiliados a la Seguridad Social

En cuanto al paro, y a diferencia de en la ocupación, el mercado laboral del Archipiélago no se apunta aquí el mejor dato histórico. No obstante, la situación en el cambio de año es también positiva. Más aún: muy positiva. Canarias ha entrado en 2024 con 167.845 desempleados. Es una cantidad todavía elevada, sin duda, pero es también la más baja en un cierre de ejercicio desde los 139.081 parados con que la región terminó el ya lejano 2007. Es, en otras palabras, la más baja en 16 años. En términos interanuales, esto es, en comparación con 2022, la Comunidad Autónoma dejó atrás el pasado ejercicio con 15.315 parados menos, una caída del 8,4%. El número de desempleados se situó en toda España en poco más de 2,7 millones, un 4,6% menos –130.197 desocupados menos– que al finalizar 2022. De modo que el paro se redujo el año pasado en las Islas 3,8 puntos más de lo que lo hizo en todo el país, o dicho de otro modo: casi al doble de ritmo.

A todo lo anterior, es decir, a la sensible disminución interanual del desempleo y a la aún más sensible creación de puestos de trabajo, contribuyó en buena medida un buen diciembre. Un mes en el que se crearon 6.520 empleos, gracias sobre todo a la hostelería y el comercio –y por extensión a la campaña navideña–, y en el que se redujo el paro en 2.689 personas.

Pese al récord de trabajadores, el mercado laboral no se recupera del todo del crac de 2007

En términos relativos o porcentuales, diciembre sirvió así para que la cifra de parados disminuyese en el Archipiélago un 1,6%, frente al -1% en el conjunto del país, y para que la ocupación aumentase un 0,72%, frente al 0,14% del dato nacional. Así pues, el comportamiento del mercado de trabajo fue mejor en Canarias que en España tanto a lo largo de 2023 como también, y en concreto, en el último mes del ejercicio. El turismo, cabe insistir, es el que ha marcado la diferencia.

Con todo, y pese a este sobresaliente último año –sobresaliente al menos en lo cuantitativo, ya que cosa distinta es medir la calidad del empleo con parámetros como el de los salarios, por ejemplo–, resulta que el mercado laboral de la región aún no se ha recuperado del todo de la Gran Recesión. A estas alturas, casi 17 años después de que en octubre de 2007 estallara la crisis de las hipotecas subprime o basura –el germen del largo período de estrecheces–, en Canarias hay 910.207 afiliados/ocupados y 167.845 desempleados. A finales del nefasto 2007 eran 806.196 trabajadores y 139.081 parados. Así que entonces había 5,8 afiliados por cada desocupado y hoy solamente hay 5,4.