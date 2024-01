El veto de Carrefour en Francia a la distribución de los productos de PepsiCo en sus instalaciones como represaria por el "excesivo aumento de precios" se ha extendido a España, Italia y Bélgica, según han informado fuentes de la empresa consultadas por la agencia EFE. La distribuidora francesa dejará de ofertar la producción del gigante norteamericano hasta que se les acaben las actuales existencias que tienen y cuando se agoten exponer un cartel explicativo para los clientes. La medida afectará a marcas como marcas como Pepsi, 7up, Lipton, Lay's, Bénénuts, Doitos o Alvalle. La compañía estadounidense indica a 'activos' que lleva "muchos meses negociando con la compañía gala" y que lo seguirá haciendo de "buena fe" para garantizar la disponibilidad de su oferta.

Estas negociaciones que en Francia deben terminar entre el 15 y el 31 de enero, en lugar del 1 de marzo, como ocurría habitualmente por una modificación introducida por el Gobierno francés para intentar repercutir más rápidamente los descensos de precios de algunas materias primas. PepsiCo ha incrementado en tres ocasiones sus previsiones en 2023.

El movimiento de Carrefour es inédito en España y, por ahora, otras compañías del sector consultadas por 'activos', como Dia o Mercadona, rechazan realizar comentarios sobre esta estrategia comercial de su competencia. Por su parte, fuentes de la cadena de supermercados Eroski señalan que no tienen pensando tomar medidas similares. "Es una decisión que exclusivamente les atañe a ellos", indican fuentes de Mercadona. Anged, la patronal de las grandes empresas de Distribución, también indica que no entran a valorar la estrategia comercial seguida por cada marca. "Unas eligen tener más proveedores y otras menos. Es decisión de cada grupo", explican.

Acuerdos con Danone

Hasta ahora, según ha reconocido Dominique Schelcher, el responsable de Système U, otra de las grandes cadenas de distribución de Francia, se han cerrado acuerdos con pocos fabricantes y con algunos como Danone, ni siquiera han comenzado las discusiones, según recoge la agencia EFE.

De hecho, Système U se plantea igualmente apostar por un boicot como el de Carrefour, una idea que también "tienta" a la cadena Leclerc (que tiene una docena de hipermercados en España). Michel-Edouard Leclerc explicó este jueves en la emisora France Info que los industriales les reclaman incrementos de precios de entre el 6% y el 10%, y en algunos casos de hasta el 20 % cuando su compañía está buscando "la deflación".

No obstante, Michel-Edouard Leclerc admitió que llegar a suspender las ventas de un producto es una política con la que una cadena distribución no sale ganando porque si por una parte "los consumidores no quieren pagar mucho, si no tienen su producto, se van a la competencia".

En Francia, la inflación terminó 2023 en el 3,7%, dos décimas más que en noviembre. Los precios de los alimentos, aunque están lejos del pico del 16% en primavera, siguen muy por encima de esas cifras, con un alza interanual del 7,1% al terminar el año (7,7% en noviembre), y que repuntó en el caso de los productos frescos hasta el 8,8% en diciembre (6,6% el mes precedente).