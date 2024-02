Turismo de Canarias ha aprovechado la repercusión generada por las nuevas gafas de realidad virtual desarrollando una campaña publicitaria de gran impacto en el centro de Madrid, en la que lanza sus propias gafas, las ‘Canary Vision Project’, pero prometiendo en este caso una experiencia totalmente real: la que ofrecen las islas como destino turístico.

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, lanza su particular versión de estas gafas comercializadas recientemente por una famosa compañía tecnológica americana y despliega en la Puerta del Sol una lona gigante, con unas gafas de buceo como sorprendentes protagonistas. Una acción protagonizada por el humor que además cuenta con su propia página web: www.canaryvisionproject.com.

“Con ese ficticio lanzamiento no sólo queremos resaltar la singularidad y encanto de las Islas Canarias como destino turístico, sino también mostrar que, aunque la tecnología pueda ofrecer experiencias emocionantes, nada se compara con vivir y disfrutar de nuestra realidad”, asegura la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León.

Bajo el lema ‘Reality you can truly see, hear, and feel’ (‘La realidad que verdaderamente puedes ver, escuchar y sentir’), el manifiesto de esta iniciativa sostiene: “Te invitamos a que descubras la verdadera experiencia inmersiva. Miles de paisajes. Sin cables, sin ataduras. No gasta batería, la carga. No te mantiene conectado, te desconecta. Y no son unas gafas, son las Islas Canarias”.

Turismo Canarias: un viaje virtual por las Islas desde la Puerta del Sol. / LP/DLP

Alcance internacional

La campaña se extiende más allá de España y llega a países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia e Irlanda, entre otros. Además, la creatividad alcanza también a Nueva York, donde puede verse junto a la publicidad de la reconocida compañía tecnológica.

“Lideramos una ingeniosa campaña publicitaria con la que, a través del humor, buscamos reivindicar lo real en pleno boom de la virtualidad. Aspiramos así a fomentar la reflexión sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el uso de las nuevas tecnologías y el disfrute de lo que tenemos ante nosotros, que en el caso de Canarias son sus paisajes, su temperatura cálida o su rica gastronomía”, explica el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo.