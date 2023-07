Miguel Felipe Rastero, Vox: "Todos hemos sido inmigrantes, incluidos los españoles"

¿Cree que afectará la polémica de Vox en Tenerife a su candidatura?

No tiene nada que ver. De todas maneras, desconozco lo que ocurre en la otra isla, así que no sé si ha habido errores burocráticos, administrativos o de qué tipo. No creo que la gente deje de votar a un proyecto bastante positivo por un error en una junta electoral.

¿Cuáles son las propuestas que quiere plantear en el Senado?

Fundamentalmente, tres puntos: carecemos de seguridad, ya que los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil son ridículos cuando tenemos una isla de 120.000 personas censadas, además de una sobrepoblación turística; luego, no estamos en contra de la inmigración, solo que queremos una legal y ordenada, de la misma manera que protegemos nuestras fronteras por vía aérea exigiendo la documentación y pidiendo que personas con delitos en sus países no entren, tenemos que hacer lo mismo en lo marítimo, enfocado a acabar con las mafias organizadas que provocan las muertes de estas personas.

Y algo que está afectando mucho a Fuerteventura es la ocupación ilegal. Queremos que se cambie la ley de vivienda actual porque favorece la ocupación y aquí tenemos un grandísimo problema de falta de vivienda, así que queremos fomentar la vivienda social. Aparte de que Fuerteventura tiene una sanidad devaluada por no ser isla capitalina. Tenemos mucha escasez de médicos y medios y, aunque sea de ámbito autonómico, hay que defenderlo porque nuestra idea es que la sanidad sea igual para todos los ciudadanos de España. Un ciudadano canario no tiene la misma calidad que un madrileño.

¿Qué opina del estado del CATE?

Queremos devolver a estas personas a sus países cuando son inadmitidos, pero no quiere decir que aquí no se les dé el mejor trato posible, aunque la mayor humanidad es impedir que las mafias africanas dejen de traficar con personas. Hemos llevado en nuestras listas candidatos de todo tipo de razas y religiones y estamos de acuerdo cuando se integran y trabajan. Todos hemos sido inmigrantes, los españoles los primeros.

¿Vox llegará al Senado?

Las encuestas de las elecciones autonómicas y municipales eran muy malas, y salimos adelante, y en cuanto al Senado, creemos que saldremos porque nuestro discurso está calando. Somos personas normales, trabajadores que venimos a aportar en la política, como yo.

¿Las polémicas de sus compañeros peninsulares, como negar la violencia machista, pueden afectarle?

No estoy de acuerdo con que hayamos negado un tipo de violencia, solo que existen más tipos. Defendemos a la mujer más que ninguno y queremos atajar la violencia contra las mujeres e incrementar las penas, pero también queremos defender a una persona anciana, a un niño. Son el resto de partidos que niegan la evidencia.

¿Cómo le explica a la ciudadanía la utilidad del Senado?

Si nos remontamos a su creación, los partidos mandaban a sus mejores figuras. Sirve para plasmar los problemas de la isla y su solvencia a nivel estatal.