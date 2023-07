Hiurma Castejón, Sumar: "La ecotasa no merma el turismo en Baleares o fuera de España"

Da el paso desde Izquierda Unida (IU) a la confluencia de Sumar. ¿Qué la motivó?

Sumar se ha convertido en una herramienta de la ciudadanía y surge tanto de Yolanda Díaz como muchas personas que quieren cubrir ese espacio de la izquierda a donde no hemos llegado antes, como esa idea de la que partió IU en el 86. En este 23J hay oportunidades de salir, si no en todas comunidades, sí en bastantes, y ojalá repitamos el gobierno de progreso y coalición de 2019.

¿La desaparición de Podemos en varias instituciones canarias afectará?

Realmente, ha desaparecido del Parlamento y del Cabildo, pero seguimos estando en coalición en muchos otros municipios. Obviamente, dentro del espectro de la izquierda ha sido un batacazo, pero no creo que el factor sea Podemos sí o no, es más, es un actor más, que no decisivo. Personalmente, no me mueve nada más que buscar la mejora para mi tierra y mi gente, más cuando mi candidatura y la del compañero César Santana fue ratificada en asamblea y órganos.

¿Qué le traslada la población?

La gente no suele trasladar algo para el Senado, aunque sí hablan de la inflación, las hipotecas o los salarios —aunque hemos conseguido hacer la subida salarial. En concreto, trasladan su preocupación por Chira-Soria o Dreamland.

Chira-Soria toca la parte medioambiental de la campaña, en la que habló de la ecotasa. ¿Qué propone?

Los argumentos para estar contra Chira-Soria son que el impacto medioambiental va a ser mucho mayor que los posibles beneficios y que, realmente, un 80% estará en manos privadas y el 20% será público, por lo que el factor económico prevalecerá sobre lo humano. Las renovables no pueden ser la moneda de cambio. Luego, la ecotasa no solo funciona fuera de España sino que se ha impuesto en las Baleares y no ha supuesto una merma del turismo. Todo lo contrario. Esa huella tiene una repercusión positiva al dirigirse a buscar soluciones de la basura cotidiana. Además, queremos una transformación del modelo turístico, a pesar de que nos acusen de turismofobia.

Este es uno de los motores de Canarias, aunque haya que diversificar la economía, sin embargo, no puede ser un nicho de trabajo precario y de una serie de malas condiciones. Es decir, la calidad de los hoteles no debe ser solo para el visitante, sino también para sus trabajadores, como ocurre con las kellys, la externalización de los servicios o su precariedad. Y lo de Dreamland no es real. Vienen a grabar por una serie de espacios naturales únicos y, sobre todo, gracias a las rebajas fiscales. Se dice que crea empleo, riqueza, aunque luego no pasa —como ocurrió con el muelle de Agaete. A día de hoy no hay gente cualificada en las Islas, así que vendrá mano de obra externa.

¿Cómo reconectar a la ciudadanía?

Hay un problema real en cuanto a la desconexión de la política, en general. Muchas veces no se entienden ni cuáles son las competencias, los caminos legislativos o institucionales según qué cosas. La gente decía que no habían votado a Pedro Sánchez porque no entienden que votan a su circunscripción electoral. Un mínimo de conocimiento debería ser obligatorio en la educación.