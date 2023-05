El Partido Popular (PP) de Lanzarote cerró el pasado sábado el calendario de presentación de las candidaturas a los diferentes municipios de la isla, a expensas de Cabildo y Parlamento el próximo día 13 de mayo, dando a conocer a los integrantes de la lista electoral, que lidera Juan Monzón, al Ayuntamiento de Yaiza en las elecciones municipales del 28 de mayo.

En un salón completamente lleno, Juan Monzón quiso destacar en primer término el crecimiento que ha experimentado en los últimos años el Partido Popular de Yaiza, del que reconoció sentirse “orgulloso de la gran familia popular” que se ha formado en el sur. “Son el combustible y el motor de nuestro partido y juntos, con el esfuerzo y el trabajo de todos vamos a hacer de Yaiza un municipio mejor, más próspero e integrador”, señaló mientras daba a conocer a los hombres y mujeres que le acompañan en su candidatura y que formarán parte del próximo gobierno municipal.

“Estamos más fuertes que nunca y al contrario que otros, nosotros vamos con la cabeza bien alta por el deber cumplido”, aseguró Monzón en referencia a que el PP ha estado estos cuatro años “al pie del cañón” al lado de los vecinos. “Hemos sido su voz en los plenos, nos hemos ocupado de sus necesidades, hemos trabajado para solucionar sus problemas, y siempre con la mano tendida, como creo que se deben hacer las cosas, siendo serios y honesto, como debe ser”.

El candidato recalcó que "el PP no pierde el tiempo en enredos y carajeras políticas, porque lo nuestro es trabajar, que es lo que hemos hecho toda la vida, y hacerlo todavía más a partir del 28 de mayo por los vecinos y el municipio desde el gobierno municipal”.

El programa del PP de Yaiza

Juan Monzón aprovechó su intervención para destacar las cuatro líneas maestras de su programa de gobierno que va dirigido a resolver, entre otras cuestiones, los grave problemas que existen en materia de vivienda, seguridad, limpieza e inseguridad jurídica por la anulación del Plan General.

Así destacó que será prioridad de su gobierno la construcción de construcción de vivienda pública que debe hacer el ejecutivo regional, para paliar la emergencia habitacional en el sur; contribuyendo desde el ayuntamiento con la creación de una oficina municipal de apoyo al alquiler y antiocupación. La mejora de la seguridad será otra apuesta importante contemplándose no solo el aumento de las plantillas sino la creación de una unidad de policía turística y el refuerzo del cuerpo de Protección Civil.

El compromiso de Monzón con la ciudadanía incluye la resolución de un nuevo contrato de recogida de basura y de limpieza de viales y espacios públicos, que el gobierno de UPY no ha resuelto en cuatro años, y la elaboración de un nuevo Plan General que de seguridad jurídica y permita las inversiones, “ya que es la única forma de crear empleo y riqueza en nuestro municipio”, destacó el candidato.

“Juan Monzón será un revulsivo para Yaiza y un buen Alcalde” Astrid Pérez - Candidata del PP al Parlamento de Canarias y al Ayuntamiento de Arrecife

Por su parte, el candidato a la presidencia del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Jacobo Medina, dirigió su intervención hacia los proyectos desarrollados en el municipio sureño en su etapa como consejero de Obras Públicas, destacando la inversión de 11,6 millones de euros en dos años, a través de los distintos planes de financiación.

El campo de fútbol de Playa Blanca, al arreglo y asfalto de calles en Uga y La Degollada, el merendero y la glorieta de Uga o el reasfaltado de la antigua carretea Yaiza-Playa Blanca, entre otras.

“En apenas dos años invertimos 12,6 millones de euros en nueva obra pública” Jacobo Medina - Candidato del PP al Cabildo de Lanzarote

Por último, la presidenta del PP de Lanzarote y candidata al Parlamento por la circunscripción insular, Astrid Pérez, manifestó su satisfacción por el gran equipo que ha formado Monzón para su candidatura, señalando que son personas “formadas, dispuestas y cargadas de energía, ilusión y ganas de trabajar por el municipio”. “Juan Monzon y todo su equipo son el revulsivo que necesita Yaiza para no estancarse y atender las muchas carencias que siguen persistiendo. No me cabe duda de que Monzón es el alcalde que se necesita y que será un magnífico alcalde para Yaiza”.

La también candidata al Parlamento incidió en que en Lanzarote y La Graciosa se respiran aires de cambio ante la “desidia” y el “abandono” al que el Ejecutivo de Torres tiene sometidas a ambas islas con una gestión que ha dado la espalda a las verdaderas necesidades. “Tras cuatro años de una nefasta gestión, el Partido Popular, con Manolo Domínguez a la cabeza es la alternativa para Canarias”, defendió Astrid Pérez.