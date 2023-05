San Mateo cierra mandato con un reto pendiente que deberá afrontar el próximo gobierno municipal tras las elecciones del 28 de mayo: la apertura del mercado agrícola. La marcha de la empresa adjudicataria de las obras ha dejado a la espera la reconstrucción de uno de los espacios más representativos del municipio, que en estos momentos solo cuenta con los cimientos y las primeras columnas colocadas. El actual alcalde y candidato por Avesan, Antonio Ortega, asegura que el proyecto saldrá a adjudicación una vez más dentro de poco, con la correspondiente corrección y actualización de costes, que ascienden hasta los ocho millones de euros. Por su parte, la oposición califica la demolición del inmueble y la falta de avances como el mayor "desastre" de los últimos seis años.

El primer edil atribuye a la pandemia y a la escalada de precios de los materiales por la guerra de Ucrania el motivo de la ralentización de las obras del mercado y del polideportivo municipal. No obstante, Ortega destaca la inversión del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), a la que se refiere como la más importante que se ha llevado a cabo en el Archipiélago en esta legislatura, que va dirigida a crear un aparcamiento subterráneo de 400 plazas en el pueblo.

El candidato, que aspira a ser elegido para un cuarto mandato consecutivo, destaca el balance positivo de las arcas municipales, con cerca de 120 millones de euros de superávit y sin deudas pendientes. Asimismo, señala que San Mateo cuenta con la presión fiscal más baja de Canarias, sin haber llevado a cabo una subida de impuestos en la última legislatura, algo que les ha supuesto una penalización del 10% del Fondo Canario de Financiación Municipal.

Eliminar las fosas sépticas

En caso de repetir en el cargo se propone lograr el saneamiento de aquellos hogares que siguen con pozos negros o fosas sépticas, para los que sumará entre uno y dos millones de euros más a los 1,7 millones ya aprobados. La apertura del museo Cho Zacarías, la instalación de un parque en la zona de El Retiro y la aprobación de un Plan General también forman parte de su programa.

Por su parte, Isabel Peñate, candidata de Alternativa por San Mateo, critica el estado del municipio y centra su preocupación en la esperada apertura del mercado y en el estado de los servicios sociales que, denuncia, carecen de trabajadores especializados. Por tanto, la representante de la segunda fuerza en el municipio se propone recuperar el modelo de mercado tradicional para apoyar a los trabajadores del sector primario, dotar de personal al Ayuntamiento y fomentar los servicios básicos esenciales.

Seis partidos, de los cuales tres tienen representación en el pleno, se postulan para la alcaldía con el objetivo de frenar el mandato de doce años de Antonio Ortega

En especial, la líder del partido centra su atención en el alcantarillado y en reforzar el área de Cultura, dotándola de mayores prestaciones y de una programación más completa. En el aspecto comercial enfatiza en la importancia de poner en marcha un Plan Director de la zona comercial y en aprobar el Plan General del municipio, que lleva redactado desde 2011 pero aún no se ha aprobado. El partido también incluye una red de museos que implica reabrir el Cho Zacarías, abrir uno nuevo para los artistas y otro sobre el agua —pues el municipio tiene una de las infraestructuras más importantes de la Isla—, así como un centro enfocado en los Indianos, ya que el barrio de Las Lagunetas celebra la fiesta más antigua de Canarias.

José Déniz, candidato del PSOE a la alcaldía, denuncia el colapso de las obras estratégicas y la falta de personal, con las consecuencias que ello ha tenido en los servicios sociales y en el retraso de los trámites administrativos. Cuestiona la pérdida de la imagen rural de San Mateo, en especial en los barrios altos como Las Lagunetas, Ariñez o Cueva Grande, en los que señala la escasez de conectividad y de políticas de juventud y vivienda para tratar de que no se vayan sus residentes. También plantea avanzar, o incluso culminar, la red de alcantarillado, pues un 60% del municipio aún no está conectado.