Actos vandálicos y bulos en las redes para frenar a los adversarios políticos

A apenas cuatro días de las elecciones, la campaña del 28M se está recrudeciendo en distintos puntos de las islas y se está viendo empañada por actos vandálicos y bulos que intentan minar la imagen de algunos candidatos a ocupar cargos públicos. Un juego sucio que sin base alguna intenta influir en el resultado en las urnas. Mientras que en Gran Canaria CC de San Bartolomé de Tirajana ha sido víctima de la retirada y pintada de carteles de sus candidatos, en Fuerteventura el candidato número 10 de la lista del PP al Cabildo, Mohamed Amjahdi, de origen marroquí y que llegó en patera en 2007, está siendo víctima de ataques en las redes sociales con bulos que lo vinculan al islamismo radical y el terrorismo. En este último caso, bulos difundidos por un influencer de extrema derecha.

En San Bartolomé de Tirajana, la contienda electoral ha pasado de los habituales comentarios en campaña sobre los errores o la inacción de los adversarios políticos a ataques directos a la imagen de los candidatos. La plancha electoral de CC en esta localidad denunció este miércoles públicamente dos actos vandálicos contra su cartelería electoral en distintos puntos del municipio, actuaciones por la que ya está estudiando tomar medidas y denunciar estos hechos, no en la Junta Electoral de Telde, que es a la que corresponde a este municipio, sino directamente ante los tribunales de justicia por la vía penal, según informó el candidato nacionalista a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal.

«Solo intentan desacreditar al adversario porque no tienen nada que ofrecer a los vecinos», sostiene Marichal

La liebre saltó después de que el martes se hiciera viral en redes sociales un vídeo grabado por un extranjero residente en la zona en el que se observa a un grupo de hombres descolgando de una farola un cartel electoral de CC. La escena tiene lugar en el barrio de Cercados de Araña, ubicado en las inmediaciones de la presa de Chira, y en ella se contempla cómo un joven logra retirar el cartel electoral con la imagen de María Fernández, candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, que posteriormente tira en el suelo. El hombre intentó hacer lo mismo con el cartel de Pablo Rodríguez, aspirante al Parlamento de Canarias por Gran Canaria, y con la del propio Alejandro Marichal, candidato a la alcaldía, pero depuso su actitud cuando se percató de que había otra persona que estaba grabando su actuación con un teléfono móvil.

El otro acto vandálico contra los carteles electorales se registró en el pueblo de Tunte, donde la formación ha encontrado retratos de sus candidatos con pintadas hasta en tres paneles. En este caso, el ataque también se dirige contra el cartel electoral de Fernando Clavijo, aspirante a la presidencia del Gobierno de Canarias.

Los ataques, que por ahora han sido solamente contra las imágenes de campaña de CC, no han sentado nada bien en el seno de la formación, que ya está estudiando la interposición de una denuncia por un delito penal contra las tres personas que participaron en la retirada del cartel en Cercados de Araña -el autor material y otros dos que lo acompañaban-. Marichal aseguró que tiene perfectamente identificadas a las personas que participaron en este acto vandálico y alude a que se trata de «un grupo de afiliados del PP-AV», pues en el vídeo también se aprecia un coche con carteles de esa formación pidiendo el voto para Marco Aurelio Pérez. «Ellos dicen que no podemos colgar carteles en esa farola, pero no tienen justificación ninguna para decidirlo ellos», sostiene Marichal, «en todo caso que denuncien ante la Junta Electoral y que sea ese organismo el que decida».

El candidato explica que no ha tenido oportunidad de hablar con nadie de PP-AV. «Si consideran que los carteles están mal colocados, lo normal es que el candidato de ese partido se dirija a mi y me llame para poder resolver la situación, y no ha sido así», añade, «pero no tomarse la justicia por su mano».

Para el líder de los nacionalistas, estos actos vandálicos «no van a mermar nuestros ánimos de ninguna manera». «Esta actuación sólo refleja la forma de gobernar que han tenido algunos partidos en los últimos 20 años a través de la magullería política, intentando desacreditar al adversario político porque no tienen nada nuevo que ofrecer a los ciudadanos», agrega Marichal, quien espera que los ciudadanos «opten por una opción de cambio y se alejen de este tipo de prácticas».

Consultado por las acusaciones, el candidato de PP-AV, Marco Aurelio Pérez, eludió hacer declaraciones. Otras fuentes de la formación critican que CC haya colocado carteles directamente sobre vegetación protegida en el entorno de la carretera de Fataga.

En Fuerteventura ha sido el PP la víctima de los ataques políticos, y mas concretamente Mohamed Amjahdi, número 10 de la formación al Cabildo y Ayuntamiento de Antigua. Y esos ataques han llegado solo por su procedencia: emigró en patera desde Marruecos a Gran Canaria en 2007. Esos ataques, que lo vinculan con el extremismo islámico, el terrorismo, a insultos homófobos y a pedir la reconquista musulmana de España llegan de Alvise Pérez, un influencer de extrema derecha condenado por lanzar bulos contra la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena o el ministro de Sanidad Salvador Illa. El PP ha rechazado todas las acusaciones. La mayoría de sus listas en Fuerteventura cuentan con personas migrantes.

Precisamente partidos de extrema derecha como Vox se han dedicado a difundir bulos contra las personas migrantes. La última acción tuvo lugar este miércoles, cuando Metro de Madrid amaneció con carteles de Vox en los que aseguraba que las ayudas al alquiler se las llevan los inmigrantes. Otro bulo.