El principio y el fin de una nueva era en Santa Lucía

El parque de La Era para firmar el acuerdo de gobierno que marcará una "nueva era" en Santa Lucía. De este modo ha justificado Francisco García la elección del lugar en el que esta mañana se firmó el pacto de gobierno en el que a Nueva Canarias y al Partido Socialista se le suma Unidos por Gran Canaria con el objetivo de "dar una mayor estabilidad" al municipio del sureste de la isla de Gran Canaria.

La incorporación de Sergio Vega al grupo de gobierno para esta próxima legislatura se había adelantado el pasado viernes, cuando Nueva Canarias y PSOE firmaron el pacto. En ese momento, fue Francisco García el encargado de dar la noticia, que días después confirmó a este periódico en una entrevista. El motivo, según el alcalde en funciones del municipio, "dar más capacidad de gestión a la administración local del ayuntamiento".

Además, Francisco García explicó el motivo por el que se había elegido el parque de La Era para esta nueva firma. "El que hayamos escogido la plaza de La Era, un lugar emblemático de Santa Lucía no es una casualidad. El pacto del Gobierno de Canarias se le llamó anteriormente el Pacto de las Flores. Entonces, ¿por qué no llamar al pacto del municipio de Santa Lucía el pacto de La Era?. No solo por el sitio en el que estamos sino porque también empieza una nueva era para el municipio".

Sergio Vega, por su parte, líder de Unidos por Gran Canaria, manifestó tener unas sensaciones "muy positivas" debido a que su partido es la primera vez que obtiene estos resultados en el municipio y en tan poco tiempo. "Veníamos de una situación muy complicada y hemos tenido la suerte de que nos hayan votado y hayan depositado la confianza en nosotros para estar en el gobierno local y para estar en este pacto". Una firma que, según Francisco García, Julio Ojeda y Sergio Vega, no ha tenido complicaciones ni hilos rojos debido a la similitud de los programas y al interés común de los tres partidos políticos. Además, coinciden en que el mayor objetivo es el de brindar al pueblo de Santa Lucía de Tirajana "estabilidad".

El objetivo de la nueva legislatura es dar estabilidad al pueblo de Santa Lucía de Tirajana

Por otro lado, mientras que se firmó el nuevo pacto de gobierno, también se celebró el último pleno de la anterior legislatura y en el que Francisco García cedió la palabra a todos los concejales que no estarán en el próximo mandato y a los portavoces de todos los grupos políticos. Un último pleno que finalizó con el agradecimiento de García hacia "los más de 700 trabajadores y trabajadoras municipales que en estos 4 años han puesto todo su empeño para que nuestra administración local haya podido proveer servicios y proteger de derechos a la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana”.

De este modo y en un mismo día, el municipio del sureste despidió un mandato para dar la bienvenida a otro, que recibirá el nombre de "La Era" y que promete "estabilidad, compromiso y mucho trabajo".