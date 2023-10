El campeón busca redimirse en Europa

El Dreamland Gran Canaria comienza la defensa de su corona de campeón de la Eurocup lograda el curso pasado y lo hace con una visita incómoda al Aris Midea Thessaloniki griego (18.00 horas, canal oficial de YouTube de la Euroliga). Un destino que pone el punto y final a la travesía por el desierto de los claretianos que vienen de acumular dos derrotas consecutivas en tierras catalanas ante el Girona y el Joventut, con otro desplazamiento más antes de regresar a la Isla para recibir al Unicaja en el Arena este domingo (12.00 horas).

Los amarillos viajaron a Salónica sin la presencia del discutido Ethan Happ, quien aquejado de unos dolores lumbares que le lastraron en Badalona, regresa a la Isla. Tampoco viajó Dylan Bordón, quien todavía no se ha estrenado en la temporada en partido oficial a pesar de su gran pretemporada y que se incorporaba al trabajo con sus compañeros en el LEB Plata, tras asegurarse Jaka Lakovic que Andrew Albicy está en condiciones de poder jugar tras su lesión muscular, aunque el francés, al igual que John Shurna, presentan una falta de ritmo propia de no haber podido hacer la pretemporada con el resto de sus compañeros.

Tras su doble tropiezo en la ACB, los amarillos ocupan la posición 14, con un balance negativo de un triunfo y una derrota.

Mejorar la actitud y la defensa

En la mentalidad de Jaka Lakovic no es negociable el esfuerzo y la actitud. Su equipo puede perder porque el rival sea mejor o simplemente porque ese día ha estado más acertado que el suyo. Sin embargo lo que no está permitido en sus equipos es la falta de actitud, de implicación y de lucha, una carencia que sirvió en bandeja de plata dos derrotas ante el Girona y el Joventut.

El título europeo conquistado el curso pasado llegó de la mano de la intensidad defensiva del equipo que le permitía crecer en confianza y en ataque.

Para el entrenador esloveno del Granca: «Nos enfrentamos a un equipo nuevo en la competición, pero se trata de un equipo histórico en el baloncesto europeo». «Será un partido de máxima exigencia por la calidad que tienen y por la atmósfera que crean los aficionados del Aris», agregó el balcánico quien en su etapa como jugador del Panathinaikos conoce a la perfección el ambiente que se vive en las canchas griegas.

«Tenemos ambición y ganas de empezar esta competición con buen pie. Tenemos que dar el 100% de nuestro esfuerzo y concentración y seguir mejorando como equipo», declaró Lakovic en la víspera del partido.

Enfrente el Dreamland Gran Canaria tendrá al conjunto heleno del Aris Midea, que regresa a la segunda competición continental tras estar ausente desde la campaña 2015-16, en la que cerraron su última participación continental con un balance positivo de 10 victorias y tan sólo 6 derrotas. Ioannis Kastritis, natural de Patras (Grecia, 41 años), comenzaba su carrera en los banquillos de 2005, recalando en 2021 en el Aris, procedente del Maccabi Tel Aviv israelita.

A diferencia del Granca, el Aris todavía no ha iniciado su andadura en la Liga griega, por lo que la información en manos del cuerpo técnico claretiano no es la más completa, si bien a nivel individual destaca la presencia del base norteamericano Marcus Carr, quien tras brillar en la NCAA de la mano de los Texas Longhorns (15,9 puntos, 3 rebotes y 4,2 asistencias), arranca su trayectoria profesional en la escuadra griega o Roberto Gallinat, que recalaba esta temporada en el equipo procedente del AS Karditsas, con el que presentó el curso pasado unos guarismos de 20,7 puntos, 2,3 rebotes y 1,7 asistencias.

Provisionalmente el choque podrá ser visto a través de la señal del canal de YouTube de la Euroliga, aunque sólo desde España, tras las gestiones del club.