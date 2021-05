Francisco Artiles: «El gobierno actual de Tuineje llegará hasta el final del mandato en 2023»

El Ayuntamiento de Tuineje ya cuenta con su presupuesto para este año. ¿Cuál es el escenario económico que prevé el Consistorio?

Partimos de la base de un presupuesto de casi 14 millones de euros que ponen el foco en las políticas sociales. De hecho, hay quienes califican estos presupuestos como los más sociales de la historia del Ayuntamiento y es que este gobierno ha incrementado la inversión en materia social en más de un 200%. Son también las cuentas de la recuperación, que nos van a permitir dinamizar la economía a través de la inversión en obra pública. Lo hemos tenido claro desde el primer momento de esta crisis, había que reorientar los recursos públicos al servicio de la ciudadanía para que nadie se quede atrás.

¿Cómo van a desarrollar la inversión pública?

Pues mire, en el presupuesto inicial hay unos 600.000 euros destinados a inversión, que hemos aumentado con el remanente y que seguiremos aumentando con el objetivo de estimular la economía a través de la obra pública y al tiempo mejorar las infraestructuras obsoletas. Somos de los ayuntamientos con mayor número de licitaciones activas, teniendo en cuenta que tenemos unos recursos humanos limitados. Estamos licitando la obra de remodelación de la plaza de la Candelaria, en Gran Tarajal; el Centro Cultural de Tiscamanita; la casa del maestro, en Tiscamanita; el alumbrado público del cruce de Araña; el asfaltado de Los Ramos y Tesejerague o las obras del Auditorio, entre otras. Además, hay otra manera de estimular la economía y es pagando pronto las facturas. El de Tuineje es de los ayuntamientos que más rápido paga las facturas a sus proveedores y esto es algo muy significativo para las empresas.

El Estado permite ahora a los ayuntamientos gastar el dinero que se había venido ahorrando, ¿cuál es el ahorro de Tuineje?

Así es, la suspensión de las reglas fiscales nos va a permitir afrontar la ejecución del presupuesto contando con una fuente de financiación extraordinaria, como es el remanente, y cuya incorporación sin restricciones a las cuentas municipales supone un complemento considerable para un municipio con recursos limitados. En Tuineje el remanente es de unos 18 millones de euros. Es un dinero que podemos ir utilizando, pero también con limitaciones sobre su destino y que iremos ejecutando poco a poco. Hay que ser realistas e ir ejecutando conforme a las posibilidades que tiene el Ayuntamiento, sobre todo en materia de recursos humanos.

Ustedes han celebrado un pleno para poner en marcha 3,5 millones provenientes de ese remanente.

Sí, celebramos un pleno en el que aprobamos una modificación de crédito de 3,5 millones financiados con cargo al remanente. Es un hito histórico, porque nunca antes se había puesta en marcha un crédito extraordinario de esta envergadura. Esto se da porque el Congreso de los Diputados aprobó a finales del pasado año la suspensión temporal de las reglas fiscales para los años 2020 y 2021, lo que supone una oportunidad para poder poner en marcha actuaciones para ayuntamientos que, como el de Tuineje, han acumulado un ahorro muy elevado, y para utilizar los recursos públicos para inyectar dinero a la economía en un momento tan complejo de recuperación de la crisis económica. Es un hecho histórico, porque se va a poner en la calle una cantidad tan importante de dinero, de manera que el esfuerzo del contribuyente ahora revierte aún más en su beneficio. Si me lo permite, a mí me gustaría poner en valor el importante trabajo desarrollado por el equipo de mi concejalía y de la Intervención para que este expediente saliese adelante.

¿A qué se destinan esos tres millones y medio?

Pues, en primer lugar nos va permitir reforzar la dotación presupuestaria inicial para atender las ayudas de emergencia social. En cuanto obra pública, se llevará a cabo la rehabilitación de los inmuebles que antes le mencioné y que se van a licitar, así como la mejora de la carpintería de la Biblioteca Pública de Gran Tarajal, acondicionamiento de la EDAR de Tarajalejo, saneamiento en varias calles, papeleras, adecentamiento de los puntos de concentración de contenedores, mantenimiento de colegios o las mejoras en la piscina municipal de Tuineje. Además, con este dinero, también se abonarán los trabajos conducentes a la modificación de las normas subsidiarias.

¿Habrá refuerzo en materia de recursos humanos?

Sí, está contemplado dentro de este crédito el refuerzo de personal técnico. En este caso, uno para el departamento de Contratación, precisamente para poner en marcha todas las licitaciones de obras pública y otras que se irán presentando en los próximos meses. Además, también se refuerza con un técnico el área de Recursos Humanos de manera que podemos disponer de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un instrumento necesario para la ordenación de los recursos humanos, la definición de tareas y la valoración de cada uno de los puestos. Además de poner en marcha el proceso de consolidación del personal. Este es, sin duda, un elemento esencial y clave al que se debe hacer frente de manera inmediata. La Unión Europea ya ha advertido a España en varias ocasiones que debe articular los mecanismos que permitan reducir la temporalidad en la administración pública. El Ayuntamiento de Tuineje, en el marco de ese objetivo, ha impulsado ese proceso de consolidación del personal temporal.

¿Y en materia fiscal?

Hemos vuelto a flexibilizar los periodos de cobranza y pago de los impuestos municipales, de manera que se amplía hasta el 1 de noviembre el plazo para el pago voluntario de los impuestos. Es una medida que ya pusimos en marcha el año pasado con la declaración del estado de alarma y que reeditamos para 2021.

Después de la llegada de Coalición Canaria (CC) al Cabildo se ha iniciado un proceso de formación de nuevas mayorías que ya ha llegado a Pájara. ¿Pasará lo mismo en Tuineje?

No, el gobierno actual de Tuineje llegará hasta el final de este mandato municipal en el año 2023 con los mismos grupos y la misma estructura que firmamos en septiembre del año 2019.

Pero Coalición Canaria le ha pedido a su partido entrar en Tuineje y Australia Navarro les ha pedido tiempo.

Lo que se hable a esas alturas, lo desconozco. Ya le digo que los cuatro concejales del Partido Popular de Tuineje apostamos por la continuidad del actual gobierno con AMF y el PSOE. Hemos formado un grupo de gobierno que trabajamos todos a una, como habrá podido comprobar por todas las acciones que le he contado y que hemos puesto en marcha; fíjese la cantidad de inversiones que se están haciendo en el municipio.

¿Y si la dirección de su partido les pide integrar a CC en el gobierno y cesar a los concejales del PSOE?

En política no todo vale, ya está bien. ¿Usted cree que CC entraría a gobernar con quienes le pusimos una moción de censura hace más de un año?. Nosotros desde luego que no. Empezamos esta legislatura gobernando con Coalición Canaria (CC) y a los tres meses presentamos una moción de censura porque en la brega del gobierno comprobamos que no compartimos sus formas y su visión de la Administración.