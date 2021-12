El Gobierno canario rechaza siete programas de empleo del Cabildo

El rechazo por parte del Gobierno de Canarias de siete programas de formación y empleo presentados por el Cabildo de Fuerteventura que podría afectar a más de un centenar de personas en desempleo ha generado un cruce de acusaciones entre el gobierno insular y el grupo socialista en la institución insular. Mientras que los primeros acusan al Ejecutivo de boicotear los proyectos, los segundos tachan al gobierno de Lloret de incapacidad para gestionar los mismos.

Los PFAE son programas públicos de formación y empleo destinados a personas sin una formación específica, están subvencionados por el Gobierno de Canarias, tienen una duración de entre nueve y once meses y se desarrollan a través de los ayuntamientos y cabildos.

La vicepresidenta y consejera insular de Empleo, Lola García, aclara que «no sólo los tramitamos a tiempo y en forma, sino que además por primera vez ampliamos sus lugares de desarrollo para llegar al sur de la Isla, que hasta el momento no había sido incluido». Además, añade que «nos encontramos con la nueva exigencia de que ahora hay que homologar las aulas, incluso en los casos en los que ya se habían venido impartiendo allí PFAE en años anteriores».

En opinión de García «lo sorprendente es que los plazos de homologación son distintos a los de concesión de los PFAE. Es decir, nos ponen pegas para autorizar los planes de empleo con la excusa de homologar aulas, y al mismo tiempo nos retrasan la homologación. Es al Gobierno de Canarias a quien le corresponde la homologación de las aulas».

La consejera de Empleo señaló que la documentación está enviada, » espero que recapaciten y den marcha atrás». También, apeló «a la coherencia de las interlocutoras en el Gobierno, frente a la cerrazón de quienes cada quince días visitan la isla para traer malas noticias. Un día el boicot al Parque Tecnológico, otro el recorte en los Presupuestos tras las enmiendas y otro el boicot a los PFAE».

Por su parte, el PSOE entiende que esta situación es grave « estamos ante algo muy serio, no se trata de un despropósito más como los que desgraciadamente ya nos tiene acostumbrados esta mayoría del desgobierno. No hay gestión ni planificación. No han sido capaces de renovar automáticamente los programas de empleo que les dejamos funcionando».

Los socialistas califican de «desastre» la continuidad y materialización de los programas de empleo PFAE. «A ello, hay que sumar la bajada brutal que esta mayoría de gobierno ha aplicado en el presupuesto del año próximo precisamente en materia de empleo, algo incomprensible si atendemos a la situación social y económica».