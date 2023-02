Ana Pérez Brito: «Un diagnóstico tardío en el cáncer significa morir o vivir, y eso es duro»

¿Cómo analiza su actuación en el Parlamento de Canarias

Cuando Luis Campos ( NC) me propuso contar mi situación ante tanta gente en el Parlamento yo dije «voy a donde haga falta, la sociedad tiene que saber cuál es la situación actual de los pacientes y familiares en Canarias y los políticos que nos representan tienen que cambiar las cosas». Luego, cuando llegó el momento, me dio miedo, no te voy a mentir. Yo, aunque no lo parezca, soy una persona tímida y muy vergonzosa pero pensé que esto no es nada en comparación a lo que pasan cada día los pacientes y eso me dio la fuerza para ir. Al principio no entendía cómo iba a poder explicar todo lo que hacemos y necesitamos en tan solo diez minutos, pero creo que lo logré o por lo menos lo intenté con todas mis ganas. Me sentí muy apoyada y entendida, ahora espero que el apoyo llegue en forma de hechos y que no quede en promesas.

¿Por qué nace la Asociación del Cáncer de Mama Metastásico ?

Nace oficialmente en octubre de 2021, aunque la idea surge meses antes por el descontento no sólo nuestro, sino de los vecinos de la isla, por lo que decido hacer una asociación en agosto de ese mismo año. Cuando veo que mi niña estaba más preocupada por mí que por ella, quería hacer algo para ayudar a los pacientes como ella, pero todo era muy complicado, era más fácil hacer la asociación, con todo lo que ello conlleva, así que imagina. Y así, nos convertimos en la primera Asociación Contra el Cáncer de Mama Metastásico registrada en Canarias

¿Cuáles son los objetivos de la asociación y que servicios ofrecen a los enfermos ?

Ayudar a las y los pacientes y a sus familiares. Hacemos actividades como yoga oncológico, talleres de risaterapia, apoyo psicooncológico, limitado al ser por una subvención que nos ha dado Bienestar Social, etcétera. Tenemos material ortoprotésico como camas, sillas de ruedas o, muletas, que dejamos gratuitamente a los pacientes que lo necesitan. También asistimos a mercadillos y ponemos mesas informativas, lo que nos permite conocer a muchas y muchos pacientes. En estos puestos vendemos pulseritas y otras cositas que nos donan vecinos de las islas y todos los beneficios van destinados a la investigación del cáncer de mama metastásico. En este periodo que no llega a año y medio que llevamos con la asociación hemos donado 15.000 euros a diferentes proyectos de investigación y todo vendiendo pulseritas, si bien hacemos más actos como maratones de peluquería, cenas, obras de teatro..., y todo eso es posible porque donamos todos los beneficios.

¿Cuántos enfermos con esta patología existen en la isla de Fuerteventura ?

No lo sé, el número exacto no lo se, pero muchos... Hemos pedido esos datos al Hospital de Fuerteventura y seguimos esperando por ellos. Los últimos datos hablaban de 300 casos nuevos de cáncer al año en la isla, siendo los tumores más frecuentes los de mama, colon y próstata.

¿El caso de su hija le hizo liderar esta asociación que reclama más atención a los enfermos?

Si, esto empezó por ella, pero también por los pacientes que ya no están, y que dejan aquí a sus familiares, sin olvidar a los que sí están y seguirán que se han visto muy sobrepasados, como nos ha ocurrido a nuestra familia, y sin saber por donde tirar.

Reclama que hay que cambiar los protocolos con estos enfermos. ¿ Por qué ?

Hay que adaptarlos a cada persona, no según estadísticas. Es cierto que las estadísticas ayudan en muchos casos, pero cuando hablamos de salud, hay que escuchar a la persona. A mi hija tardaron 4 meses en hacerle una ecografía y una mamografía ya que no entraba en sus protocolos o estadísticas. Un diagnóstico tardío significa vivir o morir. Es duro pero es así. Estamos hablando de vidas, no de datos ni números, y a la vista está que cada persona es un mundo y existen excepciones a la norma general que deben tenerse en cuenta y valorarse como la persona que es.

¿ El cáncer de mama metastásico tiene cura ?

No , teniendo una esperanza de vida de cinco años. Por eso es tan importante la investigación. Con la aprobación de nuevos fármacos se puede ayudar a cronificar y alargar la vida de estos pacientes y por eso necesitamos más tratamientos y más investigación, necesitamos más vida para las mujeres y hombres, que también existen afectados por ese cáncer.

Usted ha denunciado el trato a veces humillante que sufren los enfermos en sus desplazamientos a la isla de Gran Canaria para someterse a tratamientos.

En ningún momento quiero que esto parezca un ataque hacia las personas que trabajan en administración de traslados. Ellos hacen lo que pueden, pero, ahora bien, cuando mandan a un paciente a las consultas a Gran Canaria, nos avisan con dos días de antelación en los cuales hay que gestionar unos bonos y reservar vuelos y, dependiendo para que es la consulta, a veces tenemos que dar explicaciones de por qué mi hija u otro enfermo deben ser atendidos en Gran Canaria si esa consulta la hay aquí, lo cual no llego a entender el porqué de que esas explicaciones no se las pidan a quien corresponda, ya que no es el paciente el que toma la decisión. Por otro lado, al ir y venir en el mismo día no te dan dietas, ni tan siquiera para un desayuno o para una guagua, necesaria sí o sí , a no ser que optes por un taxi o coche de alquiler, lo cual es mucho más caro para llegar hasta el hospital cuando vas en el primer vuelo y con suerte puedes volver en el de las 17:00 horas. Como se retrase el vuelo tienes que pagarte tu taxi desde el aeropuerto para llegar a la consulta y eso tampoco lo pagan. Hemos visto a la gente realmente más preocupada por la reacción de los médicos y enfermeras por el retraso a la hora de asistir a la consulta que por su enfermedad. Ahora bien, nuestra experiencia con los profesionales que nos atienden en diferentes hospitales de la isla de Gran Canaria no puede ser mejor, siempre se adaptan a nosotros y entienden lo que tenemos que hacer para acudir a esa consulta. Les estamos muy agradecidos.

¿Y donde está la humillación ?

Por tener que ver a gente mayor corriendo por los aeropuertos, incluso dando explicaciones en los aviones de por qué no podemos esperar y tenemos que salir corriendo, literalmente. Cuando esperamos las guaguas al frío y lloviendo nos encontramos a mucha gente operada con sus drenajes y su correspondiente «bolsa» o «botella» o que se han dado la radioterapia o quimioterapia y sin defensas o en ayunas muchas veces porque si no no coges la guagua, y ahí va gente que no se les ayuda nada. Como mi hija va gente muy mayor y no todos tienen cáncer, hay más personas con distintas patologías. Lo de los traslados debe cambiar y debe ser una prioridad y no solo para pacientes oncológicos. Ya que no podemos ser atendidos en nuestro hospital, deberían pensar que no solo necesitamos que nos paguen un billete, necesitamos que nos traten como personas que viajan enfermas.

También ha levantado la voz por la escasez de recursos para pacientes metastásicos en Fuerteventura.

Hasta que llegamos nosotros en la isla no se escuchaba esta palabra, lo siento pero es así. Una enfermedad que mata a tantas mujeres en España, mas de 6.000 al año, y no se hablaba de ella, solo se escuchaba que el cáncer de mama se curaba y me alegro mucho de que el 80% se cure, pero el 20% restante no. Cuando mi hija menor comentaba la situación con sus amigos cercanos estos le respondían que no era razón para preocuparse, que es el «cáncer fácil», así mismo como te lo cuento. Pedimos más recursos para apoyo psicológico, para actividades físicas adaptadas para estas y estos pacientes y siempre bajo la supervisión de sus oncólogos. También pedimos actividades y más apoyo de psicólogos para los familiares, esos grandes olvidados. No pueden darte ese diagnóstico y mandarte para tu casa. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos frente a un diagnóstico así?

Cual es el tiempo de espera para una operación de cáncer de mama o para una mamografía en Canarias?

Estamos hablando que para una operación de cáncer de mama se está tardando unos cuatro meses y para una prueba como es una mamografía unos dos meses y medio. Eso no se puede consentir. Luego escucharemos que el cáncer avanzó rápido, pero muchas veces lo que pasa es que no se escucha a los pacientes, como bien he comentado antes. Las consultas están muy saturadas, pero eso jamás debe ser excusa para no dedicar el tiempo necesario a cada paciente. Una semana es determinante para los pacientes, ¡imagínate meses!

Ha criticado que el cáncer se detecta muy tarde. ¿Por qué se llega a esta situación ?

Porque no hay detección precoz, esa es la clave. No se escucha a los pacientes. Todo está muy saturado y todos los médicos y especialistas tienen mucho trabajo, pero eso no puede ser una excusa, en el cáncer la detección precoz salva vidas. ¿Se creen que con operar ya está todo hecho? Hay que escuchar al paciente, si un especialista no puede atender a un paciente, que cierre la consulta y no lo atienda, es mejor eso que atenderlo mal. Por lo menos así el paciente sabrá que está sin atender y podrá acudir a otro especialista. Tenemos que dejar de atender mal a los pacientes por falta de tiempo, si bien se que esto no ocurre únicamente en el área de oncología.