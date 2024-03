¿Quién es la guardiana de la corona de Reina del Carnaval de Puerto del Rosario?

El Carnaval de Puerto del Rosario es diferente. La desidia del Consistorio capitalino con estas fiestas provoca situaciones rocambolescas. A pesar de ser la capital de la isla, de aglutinar un alto porcentaje de la población insular y atesorar en el municipio el mayor número de empresas y comercios de Fuerteventura, desde 2012 no celebra la gala de elección de la Reina de las carnestolondas. Ello, ha provocado que Masiel Peña Rodríguez ( Puerto del Rosario, 1994), elegida reina hace una docena de años, no haya podido entregar su corona. Una dejadez institucional digna del más bochornoso espectáculo dado que han desfilado por el Consistorio desde entonces varios gobiernos.

El 20 de febrero de 2012, los Carnavales capitalinos celebraron la gala de elección de su reina. Sólo tres candidatas optaron a la corona, donde finalmente la elegida fue la joven Massiel Peña, que lució la alegoría titulada ‘Scultur’ con un diseño del Grupo Pilar Suárez y representando a la empresa Lumican, colaborando también las firmas Indelsa y Moda Infantil Parchís. El título de primera dama de honor sería para Loly Ortiz, con su alegoría ‘Paseo por Manhattan’, diseñada por Fran Rosales y en representación de la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Las Rotondas, mientras que la segunda dama de honor sería Marta Padilla, luciendo la fantasía ‘2012 la profecía de los mayas en el baile del sol’, ideada por Pedro Ramos, y exhibiendo su alegoría gracias a la Clínica Parque.

El entonces alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, y el exconcejal de Festejos, Iván Cerdeña, fueron los encargados de imponer la banda y la entrega del ramo de flores a la radiante reina, mientras que su entonces antecesora, Daida Cerdeña, subió también al escenario para entregar la corona y el cetro que disfrutó durante el año 2011.

Masiel Peña es educadora social en el CEIP Puerto del Rosario. «Desde que tengo memoria, el Carnaval ha sido una parte intrínseca de mi vida. No solo es una ocasión para lucir disfraces extravagantes y sumergirse en la música y el baile, sino que también representa una conexión con la cultura y la historia de nuestra comunidad», asegura Peña. Además, añade que estas fiestas «es un momento en el que todos podemos dejar de lado nuestras preocupaciones y unirnos en la alegría y la celebración. Por eso, el Carnaval siempre ha sido una parte fundamental de quién soy y lo que represento como reina del Carnaval» .

La guardiana de la corona / Antonio Cabrera

Masiel asegura que las carnestolondas «se vive en Canarias de una forma muy intensa desde que somos muy pequeños. Creo que los colegios juegan un papel fundamental ya que promueven el espíritu carnavalero de los niños y niñas con la elaboración de los disfraces, los bailes, su pasacalles y otras actividades. Algo que mi familia ha fomentado también, a mi abuela le encantaban los carnavales y disfrazarse, y es algo que nos ha transmitido desde siempre». También, reconoce que desde pequeña « bailaba en una comparsa pero ahora no estoy participando activamente en el Carnaval. Pero si es cierto, que desde mi trabajo, si intento siempre que los niños y las niñas disfruten al máximo del carnaval y aprendan a disfrutarlo».

Respecto a su elección de reina del Carnaval de Puerto del Rosario 2012, señala que « fue una experiencia muy bonita y la disfruté muchísimo. Estuve rodeada de toda mi familia y amigos y fue un gran orgullo lucir un vestido del Grupo Pilar Suárez. Cuando ves todo el esfuerzo y trabajo que este gran equipo hace durante meses, solo te quedan palabras de agradecimiento».

Después de doce años de su elección no ha podido entregar su corona «la verdad es que me parece una pena que en Puerto del Rosario haya perdido un acto como es la Gala de la Reina. Pero sobretodo por respeto al trabajo y al esfuerzo que hacen los diseñadores para que todos disfrutemos al máximo del Carnaval».

La historia de Masiel podría formar parte del Libro Guinness por ser la reina del Carnaval del mundo que más años ha mantenido la corona. «La corona esta guardada en casa de mis padres, esperando el momento que me toque entregarla. Desde 2012 la custodiamos de forma cuidadosa en una especie de urna para que no se estropee, pues todavía nadie me la ha reclamado».

En el último pregón de los Carnavales de Puerto del Rosario, celebrado el pasado 8 de febrero, las pregoneras Fermi Barrios y Pilar Suárez, hicieron subir al escenario a Masiel Peña con su flamante e histórica corona. Era un mensaje endiablado al Ayuntamiento capitalino por haber perdido un acto tan popular como la gala de elección de la reina. De momento, la corona está a buen recaudo.