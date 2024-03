El Cabildo solo apoyará la conexión con Tarfaya si hay controles sanitarios

El Cabildo de Fuerteventura solo apoyará la línea marítima con Tarfaya si se cumple estrictamente con todas las medidas y condiciones sanitarias necesarias para su desarrollo. Así lo trasladaron la presidenta de la corporación insular, Lola García, y el consejero del sector primario, Matías Peña, en una reunión solicitada por el Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Queso Majorero, Oasis Wildlife Fuerteventura y la Asociación Productores del Campo Majorero. Estuvo presente, además, representación de la Asociación de Veterinarios de Pequeños Rumiantes de Canarias. La comunicación del Cabildo se produce tan sólo tres días antes de la manifestación convocada para el próximo viernes por el sector primario majorero.

La presidenta del Cabildo, Lola García, y el consejero Peña aseguran alegrarse de que la nueva propuesta de conexión con la localidad marroquí de Tarfaya ponga sobre la mesa la importancia de los controles sanitarios que deben cumplirse en cualquier línea marítima que debe tener el Archipiélago con conexiones con el exterior.

En opinión de la presidenta insular, «desde el Cabildo de Fuerteventura estamos siempre del lado de los trabajadores del sector primario y, por eso precisamente, no vamos a permitir ninguna línea con Marruecos o cualquier otro punto del continente africano que no garantice los controles necesarios para salvaguardar el bienestar de la sociedad majorera, como no puede ser de otra manera. A nadie se le ocurre que ninguna línea con el exterior no tenga sus controles pertinentes».

Por su parte, Peña, agradeció la disposición de las asociaciones para acercar posiciones, ya que «desde el Cabildo siempre vamos a defender al sector primario majorero, intentando buscar soluciones y que se cumpla con todas las medidas que se tengan que exigir no sólo a esta, sino a cualquier otra línea marítima que conecte la Isla con el exterior».

Durante el encuentro, se puso sobre la mesa el informe del Gobierno de Canarias que clarifica que la futurible línea con Tarfaya no es más perjudicial que las que ya existen entre el Archipiélago y otros puertos marroquíes. Entre 2022 y 2023, Canarias y Marruecos tuvieron conexiones de mercancías por cinco puertos diferentes desde las ciudades de Tánger, Casablanca, Aaiún, Safi y Agadir, pero también con otros países africanos. En el caso del Puerto de la Luz de Gran Canaria, en 2022 y 2023 operaron más de 140 líneas marítimas con África Occidental y del Sur.

Manifestación

El próximo viernes saldrá a la calle el sector primario de Fuerteventura para expresar su rechazo a la reanudación de la linea marítima con Tarfaya ante los riesgos sanitarios para la agricultura y ganadería de la Isla.

También protestan contra la falta de agua y los costes de producción, entre otras críticas.