Residentes en bungalós temen que les impidan vivir en sus casas

Esta situación afecta ahora a miles de pequeños propietarios que en las últimas décadas han comprado bungalós y apartamentos ubicados en núcleos como Playa de Mogán, Playa del Cura, Puerto Rico, Patalavaca y Arguineguín. «Este Plan General es un atropello para todos aquellos propietarios que tienen allí su primera o segunda residencia, o alquilan su apartamento por temporadas», reclama Blas Padrón, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Consultado por esta situación, el Ayuntamiento declinó ayer hacer declaraciones y remitió a una convocatoria de prensa prevista para hoy en la cual la alcaldesa, Onalia Bueno, aclarará la confrontación entre el uso turístico y residencial.

«Es un atropello para los propietarios con primera o segunda residencia», sostiene Blas Padrón

El colectivo ha iniciado una campaña para que los propietarios presenten todas las alegaciones posibles a fin de paralizar la tramitación de este planeamiento y que puedan seguir residiendo en sus apartamentos. La plataforma prevé una lluvia de reclamaciones contra el Ayuntamiento. En San Bartolomé de Tirajana la plataforma presentó 17.000 alegaciones que, recuerda Padrón, aún no han sido resueltas. «Recurrimos al Diputado del Común, que presentó al Gobierno de Canarias una resolución en la cual instó a corregir esta situación porque atenta contra el derecho a la propiedad privada y una vivienda digna, pero como no tiene carácter ejecutivo, el Gobierno se lo ha saltado a la torera y no han resuelto ninguna», señala.

Entre los propietarios hay miles de afectados. Uno de ellos es Pedro González, dueño de un apartamento en Don Paco. Veraneaba allí desde los cinco años y hace 11 que compró el inmueble donde había estado todos su veranos. «Siempre hemos sabido convivir con el uso mixto», reclama. «En 1987, las Normas Subsidiarias establecieron el Don Paco como suelo turístico, pero convivían ambos usos sin problema, y el Ayuntamiento permitió que incluso se empadronasen vecinos», relata González, «ahora el Plan General obliga a cumplir la ley de 2013 pero no dice que hay parcelas donde coexisten los dos usos, con el residencial ya más que consolidado».

Para este residente, el plan general en tramitación «te despoja de tu propiedad» y sitúa a los propietarios de los bungalós y apartamentos «a acogerse a una empresa explotadora y a no poder entrar al apartamento, salvo bajo precio».

El Don Paco es un complejo de 300 apartamentos donde todos son pequeños propietarios, la mitad de ellos personas extranjeras que vienen a Gran Canaria por temporadas, y están en la misma situación.