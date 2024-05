Canarias cuenta con medio millón de personas afectadas por enfermedades reumáticas

Canarias cuenta con unas 500.000 personas aquejadas de enfermedades reumáticas, un conjunto de patologías que aúna más de 200 tipos. Así lo desvela el último estudio Episer de la Sociedad Española de Reumatología (SER). Con el fin de intercambiar experiencias y avanzar en el manejo de estas dolencias, el Palacio de Congresos de Expomeloneras acoge desde este miércoles el 50º Congreso Nacional de la citada agrupación, un encuentro que se prolongará hasta el domingo y que reúne a más de 1.500 expertos nacionales e internacionales.

«Entre las enfermedades más prevalentes se encuentran la artrosis y la osteoporosis, pero existen otras menos frecuentes que ponen en riesgo la calidad de vida de los pacientes, ya que también pueden tener efectos en órganos como el corazón, el pulmón o el riñón», manifestó este martes la presidenta de la SER, Sagrario Bustabad, durante el acto de presentación del evento, que tuvo lugar en el Aula Diego Falcón del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

A pesar de que la artrosis y la osteoporosis están vinculadas al envejecimiento, existen otras patologías que pueden irrumpir en cualquier momento de la vida. Algunos ejemplos los ponen las enfermedades inflamatorias y las autoinmunes sistémicas como el lupus, la vasculitis, la artritis idiopática juvenil, la esclerodermia o las espondiloartritis. De ahí que la SER haya decidido lanzar una campaña de concienciación, que lleva por título A todos es a todos. «Estamos ante la segunda causa de consulta en Atención Primaria –después de las enfermedades respiratorias– y la primera de incapacidad. De hecho, el 50% de las incapacidades permanentes se asocia a una enfermedad reumática», resaltó la doctora.

Con base en el estudio Episer, estas dolencias afectan a una de cada cuatro personas en el país, lo que se traduce en más de 11 millones de pacientes. El 80% son mujeres, si bien la edad media de debut ronda entre los 25 y los 45 años. «Teniendo en cuenta la alta proporción de mujeres, hemos creado el Observatorio de Igualdad de la SER, que no solo pretende valorar el sesgo que se puede producir desde el punto de vista profesional, también se centra en la investigación y en mejorar el manejo de la enfermedad reumática», anotó la facultativa.

Diagnóstico

En este sentido, el doctor Antonio Naranjo, presidente del Comité Organizador Local del congreso y especialista del complejo de referencia del área norte de Gran Canaria, destacó la importancia del diagnóstico precoz. «Se ha demostrado que si las enfermedades reumáticas se detectan pronto y se tratan de forma precoz, el pronóstico mejora a largo plazo. Esto ya se ha comprobado en la artritis reumatoide, pero se puede extrapolar al resto», aseveró.

En el transcurso de las dos últimas décadas, la reducción del tiempo diagnóstico ha mejorado de forma considerable. No obstante, aún debe mejorar la detección, pues hay patologías que pueden tardar hasta ocho años en ser diagnosticadas. Es el caso de las espondiloartritis. ¿El motivo? El experto fue contundente al respecto. «Esto no siempre es responsabilidad del sistema sanitario. A veces, los pacientes no están bien informados y no les dan importancia a los síntomas», aclaró. No ocurre lo mismo con la artritis reumatoide, un cuadro clínico que lleva a los aquejados a consultar con los especialistas en un margen que no supera los ocho meses desde el inicio de la sintomatología.

La tasa media de especialistas en las Islas es ligeramente superior al registro medio nacional

A nivel terapéutico se ha producido una revolución en los últimos 25 años, especialmente en el manejo de las enfermedades denominadas inmunomediadas –inflamatorias–. «Las terapias biológicas han cambiado radicalmente el pronóstico. La primera que se benefició fue la artritis reumatoide, pero más tarde se incorporaron la artritis psoriásica y la espondilitis», informó el doctor Naranjo. Además, se están registrando avances en el abordaje del lupus que permiten reducir o suspender el consumo de glucocorticoides.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Canaria de Reumatología (Socare), Beatriz González, valoró de forma muy positiva el papel que desempeñan las asociaciones de pacientes y puso sobre la mesa la situación de la especialidad en el Archipiélago.

Y es que, a pesar de que la tasa media de especialistas en Reumatología en las Islas es ligeramente superior al registro medio nacional –2,4 por cada 100.000 habitantes frente a 2,17– es necesario aumentar las plazas MIR. «No hay que olvidar que estamos ante enfermedades crónicas, que aumentará la prevalencia y que habrá jubilaciones», enfatizó.

Estas circunstancias derivarán en la necesidad de contar con un 40% más de reumatólogos dentro de 15 años. «Estamos en contacto con el Ministerio y hemos celebrado una reunión en el Congreso con la Comisión de Sanidad para exponer esta necesidad», anunció la doctora González.

En el acto de presentación del encuentro de expertos, también estuvo presente el director gerente del Hospital Negrín, Miguel Ángel Ponce, que quiso destacar la calidad del servicio de Reumatología del centro. «Los médicos y enfermeras atienden unas 20.000 consultas al año. Además, el servicio es referente en patologías como el lupus y cumple con los máximos estándares de calidad, lo que actúa como un atractivo para celebrar congresos como el que va a tener lugar en la isla de Gran Canaria», apostilló el facultativo.

Temas de actualidad y debates La inteligencia artificial, la reumatología pediátrica, el síndrome de Vexas, la osteoporosis o el lupus son solo algunos de los temas que cobrarán protagonismo en el 50º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología (SER), una cita que reunirá a más de 1.500 expertos en Gran Canaria para intercambiar experiencias y disertar sobre los nuevos avances. En el encuentro, también se expondrán 460 pósters, se celebrará una nutrida cantidad de mesas redondas y se concederá un papel activo a los profesionales de enfermería.| Y. M.

Suscríbete para seguir leyendo