Una escuela de danza de Gran Canaria actuará en Disneyland París

El Teatro Videopolis, uno de los más conocidos de Disneyland París, recibirá el próximo 7 de mayo a las doce de la mañana un espectáculo de baile y música de la mano de cincuenta niños y jóvenes de entre 5 y 24 años. El parque, considerado por muchos como uno de los lugares más mágicos de Europa y al que cada día acceden unos 60.000 visitantes de todo el mundo, será anfitrión de un espectáculo creado por la escuela de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez, que se convertirá en la primera de Gran Canaria en actuar en el recinto.

A pocos días de viajar a París, profesores y alumnos de canto y danza ultiman los detalles en el CEIP Arucas para que todo salga perfecto en el escenario de la zona del parque conocida como Discoveryland. Les acompañarán sus padres, en un grupo compuesto por 150 personas. Es la culminación de un sueño que parecía haber quedado frustrado dos años atrás cuando, a un mes de viajar, el confinamiento obligó a posponer la actuación. Fue toda una sorpresa que, a principios de este año, llegara una carta con la confirmación de que el show se iba a poder realizar esta primavera.

"Intento acercarlas lo máximo posible al mundo profesional y que vean cómo se trabaja", explicó la creadora del centro

"El proyecto empezó porque me apetecía hacer un viaje familiar con los alumnos y salir un poco del día a día de la escuela y de las actuaciones para tener una convivencia un poquito más allá de esto", explicó Alexia Rodríguez, profesora del centro. "Una vez que se planificó el viaje, se me ocurrió indagar porque me daba mucha pena ir a un parque como Disneyland París y no tener la posibilidad de que actuaran, ya que es una escuela de artes escénicas en la que bailan, cantan y hacen teatro musical".

Fue ahí cuando la creadora del centro encontró un programa que ofrece el parque para actuar en uno de sus teatros. Enviaron todos los vídeos e información del espectáculo que habían ideado para el momento y, poco tiempo después, les confirmaron que habían sido seleccionados entre todas las escuelas internacionales que participaron. "Fue toda una sorpresa para mí poder vivir esta oportunidad, que parece algo irreal todavía", aseguró Sofía, una de las alumnas que a sus 16 años podrá actuar en el parque.

Rodríguez explicó que al principio "todo el mundo se preguntaba si lo estaba diciendo en serio y me preguntaban si estaba segura de esto, pero la verdad es que hay detrás un equipo maravilloso que me ayudó a organizar un viaje para tantas personas y a llevar a cabo todo el plan".

La actuación contará la historia de una niña que se adentra en un mundo mágico y, una vez ahí, se encuentra en su camino con personajes muy dispares que bailan y cantan a su alrededor. Desde las butacas, el público podrá escuchar algunas de las canciones más reconocibles de las películas de Disney pero con una letra distinta, creada para ese momento en específico.

El viaje será costeado por cada una de las familias, que disfrutarán de varios días en París. También han recibido colaboraciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para crear el vestuario y de otras empresas privadas de las islas, que les han traído obsequios para el viaje. Los últimos días de preparación "están siendo bastante intensos", reconoce Alexia Rodríguez, "porque ellos están ensayando ahora casi cuatro horas diarias para probarse el vestuario y practicar los pases". Poco antes de viajar también realizarán una actuación en el centro de Arucas para que los familiares que no puedan ir vean el espectáculo.

"Me parece interesante que un parque como este dé las opciones a pequeños centros de escuelas de poder poner en pie todo eso", aseguró la profesora Alexia Rodríguez

Los jóvenes estudiantes de la escuela tienen bastante experiencia sobre los escenarios, pues actúan casi todos los años en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y es habitual verles en el encendido de luces de la capital junto a la Banda Sinfónica Municipal, así como en musicales de la isla. De sus clases han salido algunas participantes de La Voz Kids y Nia, la ganadora de Operación Triunfo 2020.

"Intento acercarlas lo máximo posible al mundo profesional y que vean cómo se trabaja", aseguró Alexia Rodríguez, que también es una reconocida actriz de musical de Canarias, con más de 20 años de experiencia sobre los escenarios. Esa pasión es la que incentivó a Águeda, de 14 años, a apuntarse a la academia y a querer seguir bailando en un futuro. "Siento que esto es como una familia para mí", añadió.

"A pesar de lo pequeñas que son, tienen muy claro la responsabilidad que esto conlleva y aunque sea algo divertido e implique estar con amigos y crear nuevos lazos en un centro donde se sienten como en casa, también perciben la responsabilidad de lo que hacemos", aseguró la profesora.

Dentro de una semana decenas de niños y jóvenes de la escuela viajarán a uno de los parques temáticos más conocidos del mundo, bailando y cantando con temas que conocen muy bien. Algunos viajarán acompañados de sus padres, mientras que otros vivirán su primer viaje sin ellos junto al resto de alumnos de la escuela. "Ya estoy contando los días. El día que salgamos me voy a levantar la primera", aseguró Águeda, que está ansiosa de conocer por fin el lugar.

"Llevamos mucho tiempo con la idea callada porque no queríamos soltarlo hasta el momento adecuado y ahora es cuando hemos podido decir que nos vamos a Disney, a disfrutar de días en familia, de días de parque y de cultura", afirmó Alexia Rodríguez. "Me parece interesante que un parque como este dé las opciones a pequeños centros de escuelas de poder poner en pie todo eso. Que en un sitio tan grande se nombre a Gran Canaria destaca que estamos aquí, no tan alejados, y que podemos llegar a donde queramos".