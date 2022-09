Septiembre se estrena a lo grande en la parranda isleña, con un fin de semana en el que la Patrona de la Diócesis de Canarias, la Virgen del Pino, baja de su camarín engalanada de rojo para presidir las fiestas de una isla que de proa a popa tiene mucho que celebrar. En Mogán, con aguacate y mango, en la feria que dedica a sus grandes frutas tropicales, y en Sardina de Gáldar, con una vará del pescado y 16 horas de música en vivo.

Teror.

Las fiestas de El Pino programan para hoy viernes la grabación de Tenderete, con Los Gofiones y el grupo Entre Amigos. Presentado por David Naranjo, empieza a las 21.00 horas en la plaza de la villa. Mañana sábado a las 11.30 horas, fiesta infantil que incluye el show de las Tortugas Ninja, la Chiquipanda y ludoparque con toros mecánicos, talleres, puestos de roscas y algodón de azúcar, en el aparcamiento de las oficinas municipales. Por la noche, a las 21.00 horas, tendrá lugar el concierto de El Pino, con Natalia Lacunza, Marc Seguí, El Vega Life y DJ Abián Reyes en la plaza de Sintes. El domingo la jornada ofrece la feria de ganado en Los Granadillos, con exhibiciones de arado romano, trilla con caballos y vacas y trasquila, A las 19.00 horas da inicio la Bajada de la Virgen, que se remata con el concierto, a las 21.00 horas, The Show Must Go On, de la Banda de Teror.

Gáldar.

El Festival Sardina Viva se celebra este fin de semana en la playa del mismo nombre de Gáldar. La cita tendrá comienzo mañana sábado con la celebración a las 12.00 horas de la Vará del Pescao. A las 15.00 horas comenzará la actuación de Mixtura Cromática y a las 17.00 horas de Los Lola, Rosario 8, Son del Caney para cerrar a las 23.00 horas con D’Music. Durante toda la jornada, y también el domingo, acompañará al festival el DJ Yeray. La música estará acompañada de actividades para los más pequeños, ya que de 12.00 a 17.30 horas habrá castillos hinchables acuáticos, talleres y fiesta de la espuma. La música arrancará a las 13.00 horas con La Próxima Escapada’, continuará a las 15.00 horas con Muelle viejo y concluirá a las 17.00 horas con Los 600. También en las medianías hay fiestas, en el pago de Fagagesto, donde se leerá el pregón a las 20.00 horas, con música de Arístides Moreno y Salomé, previo a la verbena de las 23.00 horas. Mañana sábado, fiesta de la espuma a las 11.00 horas, y a las 18.00 horas, bajada de la rama con Vitamina Band, para finalizar con verbena.

Tejeda.

Las fiestas del Socorro del pueblo de Tejeda empiezan este viernes a las 21.00 horas con una escala en hifi en el centro cultural Alfredo Kraus, con perritada y minidisco.

La Aldea.

Las fiestas de La Aldea proponen para hoy viernes en la alameda a las 20.30 horas el teatro musical Barranco Abajo. Y, a las 23.30 horas, noche de ronda y serenata, con la parranda Alisios. Mañana sábado, el programa arranca a las 09.00 horas con tiro al plato, en el Cactualdea, y en el centro urbano, mercadillo y muestra de artesanía. Al mediodía, Etno, un tránsito por las músicas antiguas canarias a cargo de Víctor Batista. Por la tarde, a las 20.30 horas, arranca el festival de folclore El Charco y a las 23.00 horas, en la alameda, un tributo a El Canto del Loco y concierto de Tío Matt. El fin de semana culmina el domingo, a las 20.00 horas, con un concierto de la asociación Serafín Zubiri y Aires de La Aldea.

Mogán.

El municipio sureño celebra este domingo su cuarta Feria del Mango y del Aguacate de Verano que tendrá lugar en Playa de Mogán este domingo a partir de las 10.00 horas. Participan 20 agricultores que pondrán a la venta alrededor de 6.000 kilos de mangos y 1.500 de aguacates, así como papayos, pitayas, tunos o higos, entre otros frutos. Estará acompañada con una feria de artesanía, degustaciones de tapas y pinchos y la animación de la parranda El Mejunje. Como entrante, hoy viernes, tendrá lugar una velada de vino y tapas en los establecimientos del lugar.

Agüimes.

Las fiestas de El Pino, en Playa de Arinaga, ofrecen hoy a las 20.00 horas en el centro de mayores un baile con Los Brillantes, y a las 21.00 horas el encuentro Un mar de encanto, en el Soco Negro, con Alba Gil y 5 Elementos. Mañana a sábado, a las 10.30 horas da comienzo la 25 Travesía a Nado, desde la avenida de Los Pescadores, y otra entrega de Un mar de encanto, a las 21.00 horas, con Ida Susal y Paco Perera. El domingo, a las 11.00 horas abre el ludo parque y, a las 13.00 horas, da inicio el concierto de Pepe Benavente en el muelle. A las 15.00 horas, verbena con Yoni y Aya, en el mismo lugar y, por la tarde, a las 19.00 horas, en la plaza, la actuación de Alexis Miranda, para finalizar el día con el ballet Sensación.

Ingenio.

La avenida de El Burrero, acoge la sexta edición de Sonidos del Viento, desde hoy viernes a las 22.00 horas con el tributo a Celia Cruz, Yo Viviré y Los Salvapantallas. Mañana sábado, a la misma hora, tributo a Juan Luis Guerra, y concierto de Los Lola.

Telde.

Ojos de Garza, en el litoral del municipio de Telde, inicia su programa festivo hoy viernes con la lectura del pregón a cargo de la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, hoy viernes a las 21.00 horas, tras un pasacalles de gigantes y cabezudos que empieza media hora antes. El día finaliza con la actuación del grupo Leyenda Joven. Mañana sábado, a las 12.30 horas, exhibición de lucha canaria, y por la noche, a las 21.30 horas, fiesta ibicenca con Charcojondo. El domingo, a las 10.00 horas, concurso de pesca, fiesta infantil a las 11.00 horas y por la tarde, a partir de las 14.30 horas, paella popular.