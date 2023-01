Caracoles a todo vapor en Agüimes

Una media de 50 kilos de caracoles es lo que algunos de los bares-restaurantes del municipio de Agüimes han servido en el primer fin de semana de las jornadas gastronómicas del caracol. Esta tradición, que se lleva celebrando desde hace 12 años, coincide con las fiestas patronales de San Sebastián, cuyo día grande es el viernes 22 de enero.

Entre veteranos y principiantes, los cocineros y camareros de los diferentes establecimientos participantes en estas jornadas se llevan preparando desde hace una semana para la visita de centenares de personas.

«El fin de semana gastamos 50 kilos y ahora estamos haciendo de 12 a 15 diarios», asegura Sari López, cocinera del bar San Antón. El pasado viernes, cuando estas jornadas dieron comienzo, fueron varios los establecimientos los que se quedaron sin existencias, y es que Sari, a pesar de que lleva muchos años participando en estas fiestas, no sale de su asombro al recordar la locura que se vive por este plato. «Estamos a tope porque todo el mundo viene buscando caracoles. El fin de semana era hacerlos y se gastaban», recuerda.

En términos generales, estas jornadas se han caracterizado a lo largo de los años por ser un concurso, pero con la llegada de la pandemia esta tradición cambió, aunque los bares y restaurantes siguen prefiriendo la iniciativa tradicional, algo que les motiva más entre ellos. Por su parte, el bar San Antón a lo largo de los años participando en las jornadas gastronómicas, ha pasado por los diferentes podios del concurso, ganando el caracol de oro, plata y bronce.

Uno de los establecimientos de la zona que se ha incorporado este año a estas jornadas gastronómicas es el Atis Tirma. «Normalmente gastamos 10 kilos al mes en caracoles y en estos días llevamos 40 kilos. El domingo y lunes no hemos tenido» asegura Omar Martín, chef del restaurante. Con la previsión de que el flujo de clientes aumente en los próximos días y sobre todo el fin de semana, el restaurante Atis Tirma se prepara para que no les pille por sorpresa, y es que tal y como cuenta Omar no sólo se acercan al municipio de Agüimes canarios. «Viene gente de todos los rincones de la isla, de otras islas e incluso de la península y de Francia».

Omar Martín y Rita Santana son los dueños y encargados del restaurante Atis Tirma en Agüimes, que abrió sus puertas hace apenas un año. Ahora, cuando el tiempo ya ha corrido, ambos miran hacia atrás felices por lo conseguido y aseguran su presencia los próximos años en unas jornadas gastronómicas que trae mucha afluencia de personas. «Llevo haciendo caracoles 10 años, porque cuando empecé a trabajar quería aprender a hacer de todo y ahora soy yo el que los prepara y viene todo el mundo a comerlos», destaca Omar con una enorme sonrisa.

Gastrobar El Populacho también participa en la fiesta del caracol. Unas jornadas que al igual que otros establecimientos les ha pillado por sorpresa debido a la gran aceptación entre el público. «Este año las jornadas han tenido bastante aceptación. No esperábamos tanta gente y se nos acabaron las existencias antes de que terminara el fin de semana», asegura Nauzet Artiles entre risas y destacando que ya están preparados para los próximos días, cuando se espera mayor afluencia de público. «Desde que empezó la jornada hemos servido 70 kilos y no me llegaron al domingo. Ahora mismo estamos haciendo, mañana volveremos a hacer y el miércoles de nuevo. El viernes haremos 40 kilos y el sábado 50 », explica.

Aceptación

Son muchos los camareros los que coinciden en que el público francés es uno de los habituales en estas jornadas gastronómicas del caracol, aunque curiosos de toda España se acercan al municipio grancanario para probar un plato que, tal y como describen muchos «O lo odias, o te encanta». Vecinos de Santa Brígida, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria son los que más acuden a probar los caracoles.

Después del primer fin de semana de jornadas gastronómicas, son varias las anécdotas que los responsables de los establecimientos pueden contar. Entre ellas, la de una niña pequeña que no había probado nunca los caracoles, probó los de su padre y pidió a su familia volver este próximo fin de semana para volver a saborearlos. O los que odian comérselos, pero piden varias raciones de pan para poder disfrutar de la salsa que conllevan. Diferentes opiniones y gustos culinarios que hacen que estas jornadas se vuelvan especiales.

Hasta el próximo domingo 22 de enero, los establecimientos que participan en la fiesta del caracol ofrecerán sus recetas a precios populares, una tradición que enloquece a todo tipo de públicos y que pone a Agüimes en el centro de la diana de este plato, sirviendo una media de 25 kilos de caracoles diarios a través de diferentes recetas.