La vía entre El Veril y Viuda de Franco perderá dos carriles y gana zona verde

Playa del Inglés y San Fernando de Maspalomas ganarán espacio para el peatón. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está planificando ya la mejora de la tercera fase de la Avenida de la Unión Europea, la antigua carretera comarcal GC-500, para terminar de convertir esta plataforma en una vía-parque que otorgue mayor espacio a los viandantes y a los ciclistas, un espacio que contempla la reducción de la carretera de dos a cuatro carriles de circulación, la habilitación de zonas verdes, un carril bici y pasos de peatones para atravesar la vía. Para hacerlo viable, el Consistorio ya dispone de una partida de 3.530.000 euros para acometer los trabajos, procedentes del Fondo de Desarrollo de Canarias, aprobado el pasado lunes por el Cabildo.

La remodelación de la Avenida de la Unión Europea entre el tramo El Veril y la Viuda de Franco, tras la puesta a punto de los dos tramos anteriores, contempla la conversión de esta carretera en una vía urbana y para eso se continuará con la línea dispuesta anteriormente y se eliminarán dos carriles de circulación, uno en cada sentido de la marcha. Además se suprimirá también la mediana actual, configurada con una valla quitamiedos, para disponer de una gran plataforma limpia y sin obstáculos. Se actuará en un tramo de alrededor de 1,6 kilómetros de largo.

La obra de mejora de esta carretera eliminará un carril en cada sentido, pero sin embargo se prevé que se mantenga la Avenida de Moya, que es la vía interior que da servicio a todas las naves, oficinas, gasolinera, la comisaría de Policía y el centro comercial que se encuentran entre la rotonda de El Veril y el acceso a San Fernando por la Avenida de Gáldar, según ha explicado el concejal de Vías y Obras del Consistorio tirajanero, Bartolomé Acosta.

El Ayuntamiento ejecutará la obra con 3,5 millones de euros procedentes de los fondos del Fdcan

Con la supresión de dos carriles, la plataforma ganará espacio para ampliar las aceras, pues ahora solo dispone de aceras de un metro y medio en cada margen. En paralelo a las aceras, se habilitará un carril bici y amplias zonas verdes en una avenida que en la actualidad no dispone de ni un solo árbol en la zona pública, más allá de la sombra que proyectan aquellas arboledas que se encuentran en las parcelas de los hoteles.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana todavía no dispone de un proyecto cerrado, pues está en fase de redacción, pero la intención de la Corporación, explicó el edil, es que una vez configuradas unas aceras más amplias, desde éstas se puedan habilitar nuevos accesos desde la nueva vía urbana hacia el interior de la urbanización de Playa del Inglés en paralelo a los hoteles. De esta manera se dispondría de varias conexiones entre la carretera y las Avenida de Tenerife y Avenida de Gran Canaria, lo que evita que los peatones tengan que dar un rodeo de más de un kilómetro para pasear entre esta vía-parque y la zona turística.

Uno de los pasos elevados se va a mantener por ahora, pero se valora demoler el segundo

La transformación de la carretera GC-500 en una vía urbana también afectará a los dos pasos elevados que se encuentran en este tramo y que conectan San Fernando con Playa del Inglés. El que se encuentra ubicado más próximo a la rotonda de la Viuda de Franco está en buen estado de conservación y se prevé que se mantenga, pero no así el que está más cercano a la rotonda de El Veril, cuya estructura está en peor estado. No obstante, el Consistorio todavía no ha valorado si demolerlo o rehabilitarlo.

Con la remodelación de esta carretera en una vía-parque, el Consistorio pretende transformar todo el entorno que ahora separa lazo zona residencial y turística para convertirlo en un espacio más agradable y amable para los ciudadanos y así también vincular dos actividades hoy completamente desconectadas a pesar de encontrarse a apenas 30 metros de distancia.

El primer tramo de la Avenida de la Unión Europea, el que discurre entre el hospital y el Centro Comercial San Agustín, se rehabilitó hace una década con un presupuesto de más de tres millones de euros, y el segundo tramo, entre San Agustín y El Veril, se inauguró en noviembre de 2021 con un presupuesto de otros tres millones de euros.