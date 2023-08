Playas de familias que tiran ‘pa'casa’

Las costas del sur insular no son solo para los turistas. Las familias, lugareños y visitantes de otros municipios visitan estos rincones que todavía son de los canarios. Las playas de Triana, El Pajar, San Agustín, o la renovada El Perchel en San Bartolomé de Tirajana y Mogán, guardan un encanto familiar que no quieren perder. Hasta las olas de calor pasan desapercibidas y no hay masificación.