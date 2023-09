El Camino de Los Valores – Caminando contra el cáncer echó ayer a andar. A las 08.30 de la mañana la comitiva se ponía en marcha. La Plaza de Santiago de Tunte fue el punto de partida de este camino que concluyó su primera etapa en la Cruz de Tejeda.

Los peregrinos avanzaron a un ritmo tranquilo y sin incidencias de ningún tipo, concluyendo el recorrido en poco más de ocho horas. En esta primera etapa el tiempo ha beneficiado a los participantes que han podido disfrutar de un día soleado y de los paisajes y vistas de Gran Canaria.

Tras comer en la Cruz de Tejeda se desplazaron al pueblo de Tejeda donde fueron recibidos por el alcalde y donde se celebró un mercadillo solidario. Los beneficios serán repartidos entre diferentes asociaciones en la lucha contra el cáncer.

En esta séptima edición han participado 83 personas, entre ellas los jóvenes que son los protagonistas de esta experiencia, muchos de ellos son menores con medidas judiciales o de protección. Carla, una de estas chicas, explicaba: «cuando camino me siento libre, me gusta porque me he sentido que puedo ser yo misma».

Otros son voluntarios como Auxi, ha participado de manera desinteresada colaborando en la organización durante cinco años y explica: «trabajas con niños, muchos de varias culturas, me enriquece emocionalmente bastante y ver que te acogen como si fueras su familia. Me emociono mucho con ellos y le doy mucho valor a lo que hacen».

En esta edición los peregrinos caminan para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer.

Por primera vez participan niños que padecen esta enfermedad de la Asociación Pequeño Valiente.

«Gran parte de los participantes están pasando una situación complicada y esta actividad les sirve para darse cuenta de que pese a sus problemas, ellos tienen salud y a estos otros chicos, los de Pequeño Valiente, les va sirve para darles alegría y desconectar de la pesadilla que significa tener con tal corta edad, esa enfermedad», subrayó la magistrada jueza y presidenta de #UP2U Project Reyes Martel.

Hoy domingo los peregrinos reanudarán la marcha en la Cruz de Tejeda a las 07.30 horas y se estima su llegada a la Plaza de Santiago de Gáldar a las 17.00. Durante todo el día habrá actividades de dinamización para todo aquel que desee acudir, organizadas también por los menores.