¿Cómo y dónde se desarrolló su niñez y juventud. ¿Influyó alguien en sus conocimientos. ¿Aficiones y futura dedicación?

Nací y transcurrió mi niñez y juventud en la histórica calle de Atrás de Ingenio. Tuve una infancia feliz a pesar de la triste época que nos tocó vivir en la posguerra. Los conocimientos de mi padre como hombre bueno apreciador y repartidor de bienes me sirvieron de escuela para conocer todo el municipio de Ingenio desde el mar hasta la cumbre, así como por su talante liberal, andar por la vida. De mi madre aprendí su bondad y humildad. Asistí a la escuela primaria del maestro José Suárez Martín y estudié bachillerato de forma libre en la academia de Nuestra Señora de Candelaria, para luego seguir los estudios de Magisterio, mientras ayudaba a mis padres en las tareas agrícolas. En mi juventud pude disfrutar de la explosión cultural y social de la loa años sesenta con aquellas salidas domingueras a los bailes y verbenas de los pueblos vecinos, alguna escapada a la capital y algún que otro guateque. Escuché y bailé a los Beatles y los Shadows, Y de cine vi algo de la nouvelle vague, free cinema, neorrealismo, Igmar Bergman o algo de Berlanga o Bardem. Cuando podía me iba a las Palmas para ver teatro o zarzuela en el Pérez Galdós. Por aquella época devoraba novelas de autores franceses, ingleses y rusos.

Antes de ser nombrado cronista qué se dedicaba

Mi vida profesional ha sido la docencia como maestro de primera enseñanza (me agrada el término maestro de escuela), en la campaña de alfabetización y en la segunda etapa de la educación general básica en el centro público Dr. Espino Sánchez, durante muchos años, para pasar en los años anteriores a mi jubilación a la enseñanza secundaria en el instituto de Cuesta Caballero, adscrito al área de geografía e historia. Siempre fui partidario de una enseñanza espontánea, activa y participativa. No solía emplear libros de texto y prefería las clases fuera del aula para que los conocimientos llegaran al alumno a través del medio. Siempre luché por un cambio en los sistemas de enseñanza.

¿Como definiría a un cronista oficial?

Es una figura de carácter municipal que ejerce su cometido como fedatario de asuntos relacionados con el acontecer de su comunidad. No tiene un cometido específico establecido por ley. No recibe órdenes de nadie y desarrolla su trabajo sin ningún horario. Cumple su labor con los precarios medios que tenga a su alcance de acuerdo con su conciencia y el tiempo de que dispone. Su información la establece a través de cualquier medio de comunicación o de forma directa. Colabora con las autoridades municipales en aquellos asuntos que requieran su presencia o información y trata de ser crítico con las acciones que atenten contra el legado patrimonial y cultural del municipio, oficial y particular, si bien, en muchas ocasiones sus quejas y sugerencias no son escuchadas. Feluco es un cronista atípico y llevo mi trabajo de una forma un tanto particular porque huyo de actos protocolarios y detesto cualquier tipo de ostentación. Me gusta la sencillez y tengo como norma de conducta la tolerancia y el respeto. Soy amigo del buen humor y odio el cotilleo. Mi cometido lo puedo definir como contador de historias y rescatador de olvidos. Me gusta el término cronista pero no oficial por las connotaciones que pueda tener, prefiero cronista municipal o local.