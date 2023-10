Sonia Cáceres Ruiz, presidenta del Partido Popular en Telde desde octubre de 2021, ha presentado su renuncia al cargo por discrepancias con su formación. Según explica en un comunicado dirigido al presidente insular de los populares Miguel Jorge, y firmado el pasado 10 de octubre, Cáceres Ruiz asevera que “mi idea de ver y sentir la política municipal, no coincide con la actual del Partido Popular en Telde”.

Una decisión "dolorosa"

Detalla que “asumí la enorme responsabilidad de presidir el Partido Popular de Telde”, siglas que gobiernan en la ciudad a través de un pacto firmado con Ciuca, Coalición Canaria y Más por Telde desde los últimos comicios del 28 de mayo, “con la idea de trabajar por y para Telde, ese siempre fue mi único objetivo”, para añadir que “desde entonces he trabajado para el Partido Popular, estando donde mi partido ha querido que esté”.

Enfermera de profesión, Sonia Cáceres añade que su decisión “ha sido tomada desde la calma y la reflexión, pero no por ello ha sido menos dolorosa, ya que he tenido muy presente todo el apoyo y cariño de los simpatizantes y militantes del Partido Popular de Telde, apoyo y cariño que me han transmitido durante toda mi presidencia”.

Diferencias de parecer

Ese respaldo de las bases choca con la dirección de las siglas en la ciudad, con el senador y vicealcalde popular, Sergio Ramos a la cabeza de la gestión política del PP en la ciudad, cuya percepción de la vida municipal no coincide con la de Cáceres Ruiz, y “frente a esto, prefiero dimitir, antes de perjudicar a mi partido y a sus simpatizantes y afiliados, puesto que siempre he querido un Partido Popular fuerte y unido”, subrayando así las diferencias de parecer en el seno de la formación conservadora en la localidad.

Sonia Cáceres añade, por último, que “no quiero terminar esta carta sin agradecer tanto al comité local de Telde como a mi comité de dirección por estar a mi lado, por su apoyo y por respetar siempre mis decisiones durante mi presidencia”, en este sentido asegura que “esté donde esté en cada momento, el Partido Popular seguirá siendo mi único partido, del cual seguiré formando parte y podrán contar conmigo”.