Los finaos siguen este fin de semana vivitos y coleando en el interior de Gran Canaria, con Moya ofreciendo y festival de terror, Arucas celebrando a la Divina Muerte y Mogán, Agaete y Teror entre castañas asadas, dulces y licores, en un fin de semana que se remata con el paseo por los patios de Guía y el festival de payasos de Valsequillo.

Agaete

La villa celebra el Día de los Finaos este sábado en el colegio Ana Betancor del Valle con un ludoparque de 11.00 a 13.00 horas, el payaso Zappito a las 13.00 horas y ludoparque y talleres infantiles de 16.00 a 18.00 horas. A partir de las 20.30 horas, degustación de castañas asadas, licores y las actuaciones de la Parranda de Teror y Endecuando no salimos para amenizar la noche de baile. Para vivir el Valle Encantado de Agaete, habrá servicio de guaguas con salida de Las Candelarias a las 20.00 y regreso a las 00.30 horas.

El Ayuntamiento de Gáldar inaugura este viernes en el Casino la exposición Mi Identidad a las 12.00 horas, que permanecerá abierta hasta el 19 de noviembre. Esta muestra pretende visibilizar y sensibilizar la figura de las personas cuidadoras y cuenta con la fotógrafa creativa y social Elizabeth Amador. Está formada por diez historias reales y recorre diferentes lugares de Canarias.

Guía

La ciudad celebra este domingo a partir de las 10.00 la ruta Patiando con Dulces y Quesos de Guía, para descubrir la belleza de los patios de algunas de las casas señoriales del casco, amenizada con música, teatro, lecturas dramatizadas y exposiciones de pintura y fotografía, todo ello aderezado con la degustación de dulces y quesos de Guía para los asistentes. En el entorno de la Plaza Grande se contará con la mejor gastronomía del Kiosco y de algunos de los food trucks más conocidos de Gran Canaria: Everywhere foodtruck y Caminando foodtruck.

Moya

El Festival Fantástico y de Terror es una de las fechas más especiales de Moya con actividades en un ambiente terrorífico. Así, los amantes del mundo de la fantasía entrarán en calor este viernes con la escape room La Chimenea del Diablo y el pasaje Apocalyptic Bunker en la que se ofrece una experiencia de horror sin igual. Para completar la experiencia terrorífica se añaden las Pesadillas en el Sendero, un recorrido por un tenebroso camino acompañados de relatos de terror. A ello se añade la proyección de cine fantástico y de terror. Es así como este viernes se proyectará Cruella y Halloween Kills; y el sábado, El escuadrón suicida y Candyman. Ya para el domingo será el turno de proyectar The black phone en la ermita de Fontanales, incluyendo el traslado ida y vuelta desde el casco. Las entradas para las diferentes actividades están disponibles en tureservaonline.es.

Arucas

La ciudad celebra La Divina Muerte con un programa que ofrece este viernes, a las 20.00 horas, en el Nuevo Teatro Viejo, el Cabaret Brujería, que narra la historia de Dante, un cabaretero arruinado. Las propuestas continúan el sábado con la obra El Silencio, en el cementerio municipal a las 20.00 horas. Divina Muerte finaliza el domingo a las 12.00 con un concierto de la Orquesta de Cámara de Arucas en el Nuevo Teatro Viejo.

Teror

El Ayuntamiento de Teror organiza para este viernes la Noche de los Finaos a partir de las 20.00 horas en el parque José Hernández, junto al convento de Las Dominicas, donde se podrá degustar castañas, licores y dulces. Todo ello, acompañados de la música de la parranda El Pajullo y Araguaney, además de ludoteca y actividades infantiles.

Kike Pérez vuelve este sábado a las 20.30 horas al auditorio de Valleseco y trae consigo un interrogante ¿Es la mil? El humorista no tiene muy claro cuántas representaciones lleva encima, así que decide convertir un error matemático en una virtud y, de paso, en carcajadas. Las entradas pueden adquirirse en www.tureservaonline.es.

El pueblo cumbrero celebra este sábado su Mercado Agrícola y Artesanal con 29 puestos en la plaza de la Vaguada, con un programa que incluye talleres y juegos, una jornada sobre el mundo indígena y la actuación a las 12.00 horas, de Salvapantallas.

El Ayuntamiento de La Aldea propone para este sábado una noche de vinos y tapas. La cita comenzará a las 20.00 horas en la plaza de La Alameda, y contará con Los 600 y Son Aldea.

La Concejalía de Juventud invita a todas aquellas personas con edades comprendidas entre 14 y 30 años, a participar e este sábado de un día en El Garañón. Las inscripciones se tramitan a través del 928 666 117.

Mogán

La Concejalía de Juventud de Mogán organiza una velada de lo más escalofriante para celebrar Halloween este sábado en la plaza Sarmiento y Coto, con talleres, concurso de disfraces y La Casa del Terror, que abrirá sus puertas a partir de las 19.30 horas, con escenas de mucho miedo teatralizadas por un equipo de actores que darán vida a peculiares personajes bajo una cuidada escenografía.

El teatro del Cruce de Arinaga acoge este viernes a partir de las 20.00 horas, la representación de Colacerdo, coproducción del Pérez Galdós y de la compañía La República. Dirigida por Nacho Cabrera y protagonizada por Toni Báez, la obra está inspirada en Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

El centro cultural Federico García Lorca acoge este viernes a las 20.30 horas la Gala unipersonal de Gonzalo Albiñana, protagonizada por el campeón nacional de Magia de Salón, 2019 y premio nacional de Teatro de Sombras en este 2023.

La ciudad de Telde acogerá este sábado en La Majadilla una exposición de coches clásicos de una gran variedad de épocas y estilos. La Asociación Deportiva MajaTrail es la entidad organizadora de esta cita que arrancará en la plaza de La Majadilla a las 10.00 horas y que cuenta a partir de las 13.00 horas con la actuación de Son Aldea.

Valsequillo

El Teatro Suárez Martel, la plaza de San Miguel y la plaza Tifaritti acogen el festival internacional de payasos Tres días de farándula. Así, este viernes a las 18.00 horas, actuarán Minerflu, una aprendiz de bruja un poco torpe; Eddy Eighty llevará la música de los 80 al circo con The Power of the 80 y de remate El Super Sustituto, un solo de circo tocado por la magia del clown. El sábado la jornada arrancará con el espectáculo Albura Varietté, al que seguirá Round a Round, que llega desde Alemania; Improlocura, mezcla de mimo, clown y sonido; La Churry, con su espectáculo Woow (premio en el Festival Mujeres con Narices 2023); y el valenciano Cataplum!!! Vivir entre bombas, otra propuesta que ha conseguido premios en diferentes festivales. El día 5 toca turno a El circo de Marionetas, de Pepe Luna; los espectáculos A teaste of Vaudeville, de la Bella École; y Este país es un circo, de la compañía Dos Perillas.