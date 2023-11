El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, ha dictado este viernes un bando de cierre de calles preventivo y por motivos de seguridad con motivo del Marathon de Maspalomas 2023 que se celebra este domingo 19 de noviembre, y de su carrera inclusiva y no competitiva 3k Gran Canaria Accesible, dedicada a las familias, que tendrá lugar este sábado 18. Se solicita la colaboración ciudadana.

La prohibición de circular y estacionar afecta desde las 15:00 horas de este viernes, y hasta aproximadamente las 17:00 horas del domingo, a la Avenida de Cristóbal Colón, desde la plazoleta que enlaza con la C/ Mar Caspio hasta la Plaza -explanada- del Faro, y a la C/ Mar Caspio, en ambos sentidos hasta el número 55-C, desde las 22:00 horas hasta las 17:00 horas del domingo. Quedan exentos de la prohibición los vehículos de la Organización y de los cuerpos de seguridad y emergencias.

El bando comunica que el sábado, desde las 22:00 horas y hasta la finalización de la marathon el domingo, las vías afectadas por estas medidas circulatorias son la Plaza de Las Palmeras, la C/ Oceanía y las avenidas del Oasis y del touroperador TUI. No obstante, el domingo, entre las 07.00 y las 11:00 horas, en la Avenida del Oasis se habilitará la circulación en sentido contrario al habitual, con salida hacia la C/ Oceanía, de ahí que se ruegue que se evite el estacionamiento o el movimiento del vehículo en esa franja horaria. Respecto a la Avenida del Touroperador TUI, la medida circulatoria afectará a ambos sentidos en su totalidad hasta la Avenida Touroperador Neckermann, a excepción del tramo comprendido entre las avenidas de los touroperadores Neckermannn y Finnair (Holiday World) en sentido sur, que también estará habilitado al tráfico.

Los conductores deben saber que en la Avenida del Touroperador TUI, desde la Avenida del Touroperador Air Marín hasta la Avenida del Torouraperador Finnair, en el sentido de bajada, se habilitará un carril en el sentido de la circulación guiada para permitir la entrada de vehículos del cruce de las avenidas de los touroperadores Intamu con Cosmos y los que salgan del Hotel Princess.

Los conductores también deben tener muy en cuenta que queda prohibido aparcar desde las 22:00 horas de este sábado y hasta que termine la marathon el domingo en las avenidas de los touroperadores Neckermann, Tjaereborg, Kuoni y Vingresor, y en la Avenida Cristóbal Colon. Respecto a la Avenida del Touroperador Neckermann, entre las avenidas de los touroperadores Tui y Marín, se habilitará un carril de doble sentido de la circulación guiada en el tramo comprendido entre la rotonda del monumento a Segovia y la avenida del Touroperador TUI. De ahí que se le comunique a los complejos colindantes de la zona (Dunaflor, Vistaflor, Playmar, Rústico y otros) que deben ubicar los vehículos fuera de la vía desde este mismo viernes.

Respecto a la Avenida Touroperador Tjaereborg, se habilitará una salida y llegada de vehículos desde el cruce de las avenidas de los touroperadores Matkatala y Fritidsresor con la Avenida del Touroperador Tjaereborg, a través de la parcela de terreno que enlaza con la Avenida del Toruperador Neckermann, a la altura de la rotonda con el monumento a Segovia, por donde también podrán salir los vehículos de los complejos Cordial Green Golf y Sandy Golf.

En relación con las avenidas de los touroperadores Kuoni y Vingresor, los vehículos podrán entrar y salir a estas avenidas por el cruce de la Avenida del Touroperador TUI con la Avenida del Touroperador Finnair (Faro 2), pero sólo por el carril habilitado al efecto.

La prohibición de estacionamiento en la Avenida de Cristóbal Colón este sábado será completa en ambos sentidos, aunque desde las 8:30 horas se establecerá un vial de salida desde la rotonda del Faro hasta la rotonda de Meloneras 2B. También la prohibición de estacionamiento afecta este sábado desde las 22:00 horas y hasta la finalización del evento a la Calle Mar de Azor en ambos sentidos, entre el Mercadona y la calle Océano Atlántico, y a la Calle Mar Mediterráneo en ambos sentidos, desde la rotonda de la Avenida de Cristóbal Colón hasta la Calle Mar Caspio. Sólo se permitirá la circulación de bajada de transporte de viajeros, taxis y vehículos autorizados. Además, está previsto que sobre las 11:00 horas comiencen a abrirse las vías a la circulación comenzando por la Calle Mar Mediterráneo.

También se ven afectadas por este bando la Avenida de la Unión Europea y las calles de los mares Cantábrico, Báltico y Egeo. La Avenida de la Unión Europea se ve afectada desde el Centro Comercial Sonnenland hasta el cruce de la Avenida de Cristóbal Colón y Paseo de La India. Aquí debe tenerse presente que para dirigirse en dirección a Mogán o hacia Las Palmas-Norte deberán cogerse las salidas a la Autovía GC-1 por Sonnenland, El Tablero o la Avenida Alejandro del Castillo.

El acceso a los Juzgados y a la Comisaría de la Policía Local se realizarán desde la Avenida de la Unión Europea (sentido Sur) a través de cortes de paso controlados por agentes a la entrada y salida de la rotonda que está a la altura del antiguo Ayuntamiento y realizando un rodeo por la vía interior, debiendo salir nuevamente haca esta rotonda para tomar dirección a la Avenida de Alejandro del Castillo, ya que el acceso a la Avenida Touroperador Tui estará bloqueado excepto para huéspedes, residentes o trabajadores de los hoteles de la zona.

En relación a la Calle Mar Cantábrico, el estacionamiento está prohibido en ambos sentidos en el tramo comprendido entre la rotonda de la calle Mar de Liguria (previa al Hospital) y la rotonda del Palacio de Congresos Expomeloneras. En el tramo de entrada comprendido entre la Avenida de Colón y el Palacio de Congresos sólo queda prohibido estacionar en ese sentido, quedando habilitada la salida de vehículos. La prohibición que afecta a la Calle Mar Egeo se ciñe al tramo que va desde la calle Mar Cantábrico hasta la Calle Mar Egeo. Y con respecto a esta última, el bando aconseja que los vecinos estaciones sus vehículos en la calle anexa (Mar Báltico) ya que la salida de los garajes quedará bloqueada por esa calle.

El domingo 19 los cierres progresivos por tramos de las vías indicadas se iniciará a las 06:00 horas, y una hora más tarde, a las 07:00, quedará prohibida la circulación de toda clase de vehículos a excepción de los autorizados.

La llegada de vehículos, personal y servicios hasta la zona del Faro se permitirá hasta las 07:30 horas, pero no se podrá estacionar fuera de los aparcamientos privados ni circular a partir de esa hora por el circuito urbano.

Aparcamiento gratuito

Para facilitar la labor de estacionamiento, el Ayuntamiento habilitará un aparcamiento gratuito entre la calle Mar de Siberia y la Avenida de Colón, con entrada y salida sólo por Mar de Siberia (viniendo desde el Hospital Meloneras).

A partir de las 7:30 horas la circulación del tráfico de la Avenida de Colón se desviará hacia la Calle Mar de Siberia, y los vehículos que vengan desde la GC-500 (desde el cruce del Mercadona en sentido de la gasolinera) sólo podrán llegar hasta la estación de servicio o la subida a Sonnenland.

También se ha dispuesto que la parada de taxis de la Calle Mar Mediterráneo se ubicará en el Paseo Príncipe de Asturias, en una zona aledaña al Hotel Baobab, mientras que la estación de guaguas del Faro estará operativa sin que se vean afectados sus servicios, que contará con una especial.

Las zonas de paseo ubicadas a la llegada por el Paseo de Las meloneras (zona costera desde el Hotel Villa del Conde hasta El Faro) se señalizarán con acotamiento para uso de corredores sin afección importante para el resto de usuarios y viandantes, aunque se pide precaución a los asistentes para que no interrumpan la llegada ni se genere peligro, de ahí que se inste al respeto de las indicaciones que se ofrezcan al respecto.

El alcalde recuerda que durante el transcurso de toda la marathon prevalecerá la seguridad de los corredores y que su paso tendrá prioridad frente a los vehículos. Por eso, cuando crucen o circulen en paralelo al circuito de la carrera deberán reducir sensiblemente la velocidad y adecuarla a, por lo que se aconseja que no se superen los 20 kilómetros hora, y usar el alumbrado y los intermitentes cuando se circule en dirección contraria. Los conductores deberán mantener una atención permanente y cumplir estrictamente con las órdenes e indicaciones de la Policía, asistentes de carrera y de la organización, y del personal de Protección Civil.