Tanto si eres de los afortunados que se encuentra en Gran Canaria disfrutando del puente de diciembre, como si eres residente y desgraciadamente no has podido salir de la Isla, no desesperes: hay una amplia oferta de planes para realizar entre el 6 y el 8 de diciembre.

Hemos elaborado una selección de cuatro planes adaptados para todos los públicos que no debes perderte: Visita al Belén de Arena de Las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria) La popular postal navideña de Las Palmas de Gran Canaria, el Belén de Arena de Las Canteras, que ocupa casi 3.000 metros cuadrados y utiliza más de 2.000 toneladas de arena, ya se puede visitar. En 2022 recorrieron el Belén de Arena 151.000 visitantes, lo que habla bien a las claras de la espectacularidad del enclave. El encendido navideño más espectacular del norte (Gáldar) Con más de 23.000 metros de luces y 400 motivos navideños, entre ellos dos árboles de Navidad en el casco de Gáldar, una gran caja de regalos frente al Polideportivo Juan Vega Mateos y un photocall en la Plaza de Santiago, que es una de las grandes novedades, además de 21 pinos en los barrios, el municipio dio el pistoletazo de salida a estas fiestas. Más de 23.000 metros de luces alumbran la navidad de Gáldar La pista de hielo también arrancó de nuevo junto al Polideportivo Juan Vega Mateos. Este espacio, junto al tradicional Belén Municipal situado en las Casas Consistoriales obra de José Luis Tacoronte García, también fue inaugurado en la noche de este viernes. El Belén Municipal forma parte de la Ruta de Belenes Ángel Valencia Candelaria, que incluye otros catorce. La espectacular cortina de agua del Centro Comercial Las Arenas Los centros comerciales también se convierten este puente de diciembre en epicentro del espíritu navideño. Es el caso del Centro Comercial Las Arenas, frente al Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, que cumple 30 años en funcionamiento, y que ha apostado por una espectacular decoración para estas navidades. Además del ya popular árbol navideño, de cuatro pisos y coronado con una estrella, este año se genera una cortina de agua de la fuente que se ha proyectado en la misma plaza y donde figurar el nombre 'Las Arenas', que se ha convertido en un icono para la capital en estas fechas. La nieve de 'Alisios' Otro de los enclaves que son cita ineludible en la Navidad capitalina es ir a visitar el espectacular alumbrado que poner en marcha el Centro Comercial Alisios, en Tamaraceite (Las Palmas de Gran Canaria). Como en años anteriores, el establecimiento cuenta con una decoración espectacularmente cuidadada y realmente llamativa, para que todos aquellos que quieran realizar sus compras o simplemente pasear por sus instalaciones, se dejen impregnar del espíritu navideño.