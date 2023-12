Una exposición digna de un referente

Mario Antígono fue referente para muchos. Sus pinturas, su manera de ser y de transmitir le colocaron como un ejemplo a seguir para muchos de los pintores que empezaban en el mundo del arte, como fue el caso de Orlando Hernández, actual director de la escuela Luján Pérez y el encargado de presentar la exposición de inauguración de su obra en el municipio de Santa Brígida. "Le conocí cuando era joven, yo tenía 18 años y estaba empezando a pintar. Siempre tuvimos buena relación y me impresionaron sus obras", asegura. "Con Mario fue la primera vez que pude presenciar a un artista en estado puro, y eso me dejó marcado".

La idea de plasmar en Santa Brígida una exposición de las obras de Mario Antígono, que falleció en el año 2021, fue por sus sobrinas, que llevaban tiempo buscando, de alguna manera, hacer que las obras de Mario salieran a la luz, hasta que surgió la oportunidad de exponerlas. "Esta exposición es un testimonio de talento y habilidad para capturar la esencia de la vida y transmitirla a través de sus obras. Sus retratos y figuras, llenas de colores vibrantes y líneas enérgicas, nos invitan a adentrarnos en un diálogo profundo con nuestras propias emociones y experiencias", asegura Orlando sobre la obra.

La imagen de Antígono pintando en su casa, con música clásica de fondo, siempre persiguió a Orlando Hernández, que le define como un referente en todos los sentidos. "Desde el principio me di cuenta de que me estaba influyendo a pesar de que yo no era pintor, sino escultor", recuerda. Entre las miles de anécdotas que tiene junto a él, Hernández destaca una de las veces que mientras estaban hablando, Mario le preguntó si por casualidad era cáncer en el signo del zodiaco. "Él me lo notó porque ambos éramos tímidos, y dio la casualidad que habíamos nacido en el mismo mes y casi el mismo día. Fue como una intuición que tuvo".

Las conversaciones sobre literatura y música, sus pinturas sobre gatos y sus grandes cuadros fueron algunos de los aspectos que destaca Orlando. "Mario no buscaba la gran fama dentro de los círculos artísticos, él mismo odiaba las limitaciones impuestas por estos entornos y se negaba a someterse a criterios míseros. Su enfoque auténtico y su pasión por la expresión individual lo convirtieron en un verdadero exponente del arte libre", asegura Orlando. "Con el tiempo, yo me he dado cuenta de que me parezco mucho a él". Una exposición que muestra la evolución artística de Mario Antígono a lo largo de los años y donde se aprecia su constante búsqueda de innovación y su valentía para explorar nuevos caminos creativos.

Unas obras que merecían estar expuestas y que Orlando Hernández ha presentado con mucho orgullo. "Cuando sus sobrinas me llamaron para ofrecerme hacer la inauguración me lo tomé muy bien, porque yo tenía un compromiso con él, era auténtico y motivador". Además, según Hernández, es importante destacar que Mario Antígono no solo ha dejado una marca en el mundo del arte, sino que también ha sido una figura inspiradora para otros artistas. Su enfoque valiente y su dedicación incansable al arte han influenciado a generaciones posteriores, desafiándolos a explorar sus propias voces artísticas y a encontrar nuevas formas de expresión.

"Sus retratos son especialmente impactantes, capturando la esencia de los sujetos y trasladándonos directamente a su interioridad emocional. Sus personajes parecen saltar de la tela, como si pudieran hablar y contar sus historias con cada mirada y cada gesto. Es esa fuerza expresionista la que nos conecta profundamente con las obras de Antigono y nos hace reflexionar sobre nuestra propia humanidad", finaliza.