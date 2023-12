La mitología griega etiquetó a Canarias como las Islas Afortunadas o de los Bienaventurados, en alusión a que la leyenda localizaba al Archipiélago en un lugar donde todo crecía por actuación de la propia naturaleza. La diosa fortuna ha dejado esta semana más de millón de euros y medio de euros en distintos premios que han caído en las Islas, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto ha sido el sorteo de la Bonoloto, La Primitiiva, la Lotería Nacional y el Cuponazo de la ONCE que han obsequiado a cinco afortunados con 1.688.000 euros. Todo esto en la antesala del sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre.

El premio más grande fue el que repartió la administración del C.C. Cita de la Avenida de Francia en Playa del Inglés, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. Obsequió nada menos que con la friolera cantidad de 1.138.300,95 euros a un afortunado en el sorteo de La Primitiva que selló un boleto con un premio de primera categoría (6 aciertos)

Ahora se busca a aquella persona agraciada. Aunque al tratarse de un premio superior a 2.000 euros, el sujeto no está obligado a cobrarlo en una administración de lotería. Estos premios solo se abonan en las entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado. Es importante que contactes con la entidad bancaria antes de acudir, ya que no todas las sucursales están autorizadas para gestionar estos pagos y no es cuestión de perder el tiempo.

Otros premios

Por su parte, la Lotería Nacional cayó tanto en el sorteo del jueves como el del pasado sábado, 9 de diciembre. En el sorteo del jueves el primer premio se vendió en dos puntos de las islas: en Santa Cruz de Tenerife y en la capital grancanaria, en la calle Manuel de Falla, 82. El anhelado galardón fue a parar al 56574 y está valorado en 300.000 euros al número. Mientras que para el sorteo Extraordinario del Día de la Constitución, celebrado el sábado, fue un segundo premio -valorado en 120.000 euros el número- y fue vendido en la calle Pérez Galdós, 50, en el municipio lanzaroteño de Arrecife.

Mientras que en la Bonoloto del día 10 de diciembre cayeron unos 50.056,49 euros en la administración de la Avenida de los Majuelos, 108, en el muncipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna.

Y por último, pero no menos importante, el Cuponazo de la ONCE repartió 80.000 euros en Valsequillo, en 2 cupones de 40.000 euros cada uno, en el sorteo del viernes, 8 de diciembre.

Juan Vialard, agente vendedor de la ONCE desde enero de 1988, ha sido la responsable de repartir la suerte con 80.000 euros en 2 cupones de 40.000 euros cada uno, en su puesto de venta en el casco urbano de Valsequillo, Gran Canaria.

¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.