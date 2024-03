Las fotos que tuercen cuellos

Alfredo Betancor recurre al collage fotográfico como herramienta creativa en la muestra. «Son las flores de unos tapices franceses las que hacen su magia; la piel de las personas que las rozan, se contagia e impregna de estos motivos florales». Para ello busca imágenes en enciclopedias descatalogadas, revistas antiguas y de nueva edición, para mostrar personajes ‘contaminados’ por esta primavera ficticia: mujeres de época, astronautas, hombres con esmoquin, aunando el pasado a la actualidad y el futuro.

Alfredo Betancor ya inspiró en verano una exposición virtual en forma de ‘mapping’ que reflejaba los últimos diez años de las fiestas de Guía. Para ello presentó en el lateral de uno de los edificios más elevados de la entrada al centro urbano 350 imágenes, tomando como marco 200 metros cuadrados.

Por su parte, Nereida Castro profundiza en el retrato a las personas. «Muchas veces opto porque no se vea un rostro de forma evidente, para que quien esté ante la foto se aventure a adivinar lo que su ojo no ve. Adoro respetar el mundo que me ofrece cada persona para captar mejor su esencia». Las fotografías seleccionadas comparten el elemento flor como nexo común. En una lectura más profunda, plasma aquello que le evoca la primavera, como por ejemplo la idea de renacer, que para ella es esa capacidad mágica de volver a florecer una y otra vez. «A pesar de nuestra naturaleza sensible, inherente también a las flores, tenemos esa fuerza y esa capacidad admirable para volver a brotar». Con motivo de esta sesión de modelos con flores naturales, llevó a cabo una convocatoria abierta para invitar a personas de diferentes perfiles.

Por último, siete de las nueve fotografías escogidas para ‘Primavera Foto por Elizabeth Amador forman parte de su proyecto ‘Mamíferas la Teta de la Diosa’, inspiradas en el arte renacentista. Esta temática «conciencia al espectador, a través del arte, de un acto tan hermoso, natural y saludable, como es la lactancia materna, apelando al derecho de dar la teta a nuestros cachorros en lugares públicos, sin ser discriminadas o señaladas».

En Guía se muestran fotografías de estas mujeres, «ataviadas con coronas de flores naturales y vestidas como diosas, mientras dan la teta a sus cachorros». Y se suman dos fotografías bajo el título de ‘Equinoccio de Primavera’, que completan la muestra que ya se puede ver en el corazón de Guía.