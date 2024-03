San Bartolomé de Tirajana como ejemplo de liderazgo municipal

Coalición Canaria ha presentado en rueda de prensa bajo el eslogan 'Lideramos Gran Canaria' la convención que explicará tanto a la ciudadanía como a los demás partidos políticos de la isla la evolución de la organización en Gran Canaria. La cita está prevista para el 13 de abril y en ella participarán cargos públicos, militantes y responsables orgánicos. En la rueda de prensa estuvo presente Pablo Rodríguez, secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, la coordinadora del partido, María Fernández y el secretario local de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal.

El municipio de San Bartolomé de Tirajana participará en esta cita como protagonista, pues serán los encargados, de la mano de Alejandro Marichal, de presidirla. Según Pablo Rodríguez, el primer teniente de alcalde de San Bartolomé "es un claro ejemplo de liderazgo municipal que ha hecho una apuesta importante de renovación y regeneración en el municipio más importante de turismo de Gran Canaria". Durante su intervención, Marichal explicó que espera que la ponencia sea "inspiradora para el resto de municipios" y hablarán del trabajo que han hecho en el municipio. "Queremos contar el proceso de cómo llegamos hasta aquí, porque no fue fácil, la gente no nos escupía por no gastar saliva", dijo.

Una fuerza hegemónica

Además, Marichal hablará, haciendo referencia a San Bartolomé de Tirajana, de la municipalidad, explicando cómo después de muchos años sin representación, Coalición Canaria consiguió obtener buenos resultados. "Quiero explicar este ejemplo, el cómo de no tener nada hemos pasado a ser una de las fuerzas más importantes y relevantes en un municipio como este". Un trabajo que según el primer teniente de alcalde, se ha hecho en otros municipios y la intención es hacerlo extensible "para que más allá de los buenos resultados, Coalición Canaria se posicione como fuerza hegemónica de la isla de Gran Canaria".

Un trabajo que según Pablo Rodríguez, María Fernández y Alejandro Marichal fue una fórmula de éxito "porque Coalición Canaria no está tan presente en la isla e incluso tenía detractores, pero ese trabajo de cercanía y de conectar con los vecinos nos ha llevado a hacer una buena labor política".

María Fernández, Pablo Rodríguez y Alejandro Marichal durante la rueda de prensa / LP/DLP

Durante su intervención, María Fernández explicó que la convención irá del liderazgo que Coalición Canaria ha demostrado después de un trabajo de muchos años. "Podemos decir que somos el partido político más renovado de toda la isla, hemos sabido incorporar a distintos profesionales de diferentes áreas a la política y a día de hoy lideramos Gran Canaria en diferentes áreas". Además, Fernández dio algunos de los nombres que estarán presente en la ponencia del próximo 13 de abril, como es el caso de José Gilberto Moreno, gerente de Puertos Canarios, o Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Pablo Rodríguez: "Estamos abiertos a que se incorporen nuevos partidos locales, como podría ser el caso de Telde con Juan Antonio Peña"

Pablo Rodríguez, por su parte, no descartó la posibilidad de asociarse con marcas, asegurando que esa cuestión está dentro del ADN de Coalición Canaria. "Hemos dado ejemplo de ello con Onalia Bueno en Mogán, con Avesan en San Mateo o con Plataforma Vecinal por Santa Brígida. Estamos abiertos a que se incorporen nuevos partidos locales, como podría ser el caso de Telde con Juan Antonio Peña. Sería bueno tanto para Coalición Canaria como para Telde contar con su equipo y aunque todavía no hay avances, cuando toque trabajaremos con ello". Además, Rodríguez anunció que en la convención, aparte de cargos públicos, militantes y afiliados, habrá invitaciones a "organizaciones amigas con las que hemos participado o a las que queremos pretender". En valoración con Nueva Canarias, el secretario general informó que en este caso, "el roce no ha hecho el cariño".

Suscríbete para seguir leyendo