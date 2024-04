San Bartolomé de Tirajana subvenciona hasta un 40% de las ayudas al alquiler

San Bartolomé de Tirajana subvencionará con hasta un 40% las ayudas al alquiler. El Pleno aprobó este jueves por unanimidad la ordenanza reguladora de las bases para la concesión de estas subvenciones, un documento que establece una ayudas para el arrendamiento de casas o habitaciones con límite anual de 3.000 euros. Destaca que el precio no podrá superar los 850 euros mensuales o los 1.000 en caso de familia numerosa. El Ayuntamiento destina un millón de euros a estas ayudas, que gestionará la Cámara de Comercio, en el marco del Plan de Vivienda Municipal.

Pleno de este jueves en Tunte. / Francisco Romero

Para beneficiarse, el Consistorio establece que la suma total de los ingresos de las personas de la unidad de convivencia debe estar comprendida entre el salario mínimo interprofesional, de 15.876 euros anuales, y los 37.800 euros, según defendió el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal.

Por otro lado, el Pleno aprobó por unanimidad una modificación para sustituir en el Plan de Cooperación con el Cabildo la obras de acondicionamiento del Camino de Santiago por la instalación de cinco autocompactadoras en el municipio. El Camino de Santiago se redirecciona un plan de infraestructuras del Gobierno canario. También se aprobó, con la abstención del PSOE, una modificación presupuestaria de 650.000 euros para destinar 500.000 euros a Festejos y 150.000 euros a subvenciones a clubes deportivos; y una tercera de 42.719 euros para adecuar el futuro centro de control de emergencias.

El Ayuntamiento quiere tener 70 nuevos policías locales en las calles antes de final de año

En los ruegos, el PSOE reclamó actuar contra las empresas de alquiler de coches que estacionan en la vía pública, y Marichal explicó que se está elaborando un censo para avisarlas y sancionarlas. También preguntó por las dos oposiciones de Policía Local, una cuyo examen se realizó el 10 de enero y para la que el alcalde Marco Aurelio Pérez explicó que se están corrigiendo los exámenes, y otra cuya convocatoria está a punto de publicarse a fin de tener a 70 policías más en las calles del municipio antes de final de año o principios del 2025.

Por otro lado, NC solicitó información sobre el contrato de salvamento en playas anunciado en el mes de enero. El edil del área, José Carlos Álamo, explicó que se están matizando algunos aspectos en Contratación para sacarlo a licitación.

Por último, el Ayuntamiento aprobó los festivos locales para 2025. El primero será el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, copatrón del municipio, y el segundo será el 21 de marzo, Día del Turista en el marco de los carnavales de Maspalomas. El Ayuntamiento elige esa fecha puesto que el 24 de agosto, día de San Bartolomé, patrón de la localidad, caerá en domingo.

Contratos menores

También aprobó el pleno de la Corporación con carácter inicial y por unanimidad una modificación de la base nº 39 del Presupuesto para este año, “con el objetivo de poder otorgar una mayor fluidez y racionalidad a la contratación de determinados servicios que por urgencia o necesidad requieren de una mayor flexibilidad y rapidez”, señaló el alcalde.

En ese sentido, ya no será exigible publicar la licitación en la plataforma de contratación ni solicitar tres ofertas en los expedientes de contratos menores en los que no no sea posible contar con concurrencia competitiva por razones técnicas, artísticas o de protección de derechos de exclusiva, o por razones de una especialidad determinada en materia jurídica, económica, artística o de cualquier otra índole, aunque ésta deberá justificarse. Los contratos menores son aquellos cuyo valor estimado es inferior a los 40.000 € para obras, y a los 15.000 € para suministros o servicios.

