José Castellano: «No vayan solo pensando en comer queso, sino en ver una postal de campo»

José Castellano es el ‘alma mater’ de la Fiesta del Queso de Guía en el pago de Montaña Alta, donde nació este evento que es de Interés Turístico de Canarias. Lleva cuatro décadas llevando las riendas de una celebración, que ofrece este año casi 9.000 degustaciones de potaje de jaramagos, arroz con leche y, como no, de queso. Además, este año será homenajeado por su trayectoria el sábado en el Mercado.

¿Cómo empezó esta larga relación con la Fiesta del Queso?

Esta fiesta empezó en 1977 en Montaña Alta, y por problemas políticos luego bajó al casco de Guía. Yo era relaciones públicas y tesorero del Centro Cultural y de la Comisión de Fiestas de San José. Y ahí el pueblo empezó a plantearse de nuevo la posibilidad de recuperar la fiesta. Yo lo que decía es que «si es de ley, a casa vuelve». Porque yo lo que no quería era echar a pelear a Montaña Alta con Guía (casco). Se dio la oportunidad con Juan Antonio, un asesor que estuvo con Óscar Bautista (el exalcalde) y me dijo que tenía que darme una buena y una mala noticia, y me planteó volver a llevar la fiesta para Montaña Alta. Lo que no quería era que dependiera de una comisión de fiestas, porque no se sabe si hoy vive y mañana se muere. No es como ahora, que la tiene el ayuntamiento, y tiene las raíces que tiene ahora, porque ya eso no cambia. Por ahí empezamos. Y se recuperó. Primero lo hacía la comisión de fiestas con el ayuntamiento. Luego entró otra gente, pero estuvo pocos años y la fiesta no fue muy legal que digamos. Y me pidieron que me hiciera cargo, pero con el ayuntamiento detrás.

¿Cuántos años lleva usted?

40 años, en dos etapas. Durante tres años estuvieron los jóvenes, aunque yo les echaba una mano y les asesoraba, porque me lo pidieron.

Una pasada edición. / LP / DLP

¿Cómo ha visto esa evolución?

Se ve que cada vez hemos ido mejorando cosas. Ya el año pasado fue nombrada Fiesta de Interés Turístico, pero a consecuencia de eso, de la constancia y de ir mejorando. Porque claro, empiezas a hacerlo de una forma, y se ha mejorado todo, porque ya no se pueden hacer las cosas manga por hombro.

¿Qué es lo mejor que tiene la fiesta?

Está hecha para promocionar el queso y apoyar a los ganaderos. Esa es la misión. No está hecha para darle de comer a las personas. Si el tiempo acompaña, a lo mejor se venden unos 1.000 kilos de queso, más los 250 kilos que repartimos. Todo eso ayuda a los ganaderos. Hoy ya no tienen tanto problema en vender el género, por estas mismas cosas.

"Tenemos preparado 1.350 kilos de sancocho, 300 kilos de tortillas y potaje de jaramago» José Castellano

Ahora ya hay muchas fiestas de quesos, también por el éxito de esta de Guía.

Más bien ferias. Por eso cuando se habló de llevarla otra vez a Montaña Alta dije que en Guía se hacía un domingo antes y que no le podemos llamar fiesta del queso, sino feria. Que es bueno que lo haga Gáldar o Moya. Lo que no podía ser es que se volviera a hacer como un año, en el que coincidía Guía con Gáldar. ¡Qué estamos haciendo! ¿Se trata de ver quién lleva más público, o de ayudarles? Yo hablé una vez con queseros y se me echaron a llorar, porque decían que si me llamaba Demetrio Suárez (en alusión al exalcalde de Gáldar) tenían que ir. Si eso seguía así, yo me pierdo. La política es una cosa, y los intereses por los que luchamos es otra. Otro año también lo hizo el Cabildo. Si el Cabildo colabora con nosotros y sabía que era una fiesta muy importante para las medianías, ¿para qué lo metía el mismo día? Si llamaba el Cabildo tenían que ir, claro. Eso no se ha vuelto a hacer y cada vez hay más apoyo.

Primero fue la denominación de origen al queso de flor, y el año pasado ya recibieron el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico de Canarias. ¿Imagino que será una gran satisfacción para quien organiza esta fiesta?

Todo lo que vayas consiguiendo quiere decir que está mejorando. Porque una denominación de origen es que se ha hecho las cosas bien y continuo. Para mí es una satisfacción que haya llegado a donde lo ha hecho. Y continuará, porque lo más que me gusta es que se está involucrando la juventud. Veo que les gusta, y no solo de Montaña Alta, sino de Guía y algunos que se han ido para otros municipios. En Montaña Alta no hay para 100 personas que lleva toda la fiesta. Yo mismo, que hace 50 años que no vivo en Montaña Alta, pero tengo las raíces allí.

¿Para usted, es como mantener esas raíces fijas arriba?

Sí, sí. Todas las cosas van viniendo. A causa de la Fiesta del Queso que se hiciera la Casa del Queso, y de ahí vino Proquenor y la denominación de origen... Todo se va enlazando. A los queseros antes les costaba entrar en un supermercado. Ahora los llaman, y si les piden seis le llevan cuatro y ya veremos. Esa es una gran satisfacción para nosotros y para los ganaderos.

"Los ganaderos sufrían para vender en el supermercado antes, ahora los llaman y no siempre tienen» José Castellano

A partir de ahora, ¿qué nuevos pasos habría que dar?

Ahora es igual que haces una casa: se hace poco a poco, y ahora es mantenerla e irla mejorando en las degustaciones, en una cosa en otra. Pero no hay mucho más, porque allí no hay más para donde ir. Cabe lo que cabe.

¿Y hay mucha disponibilidad de aparcamientos?

El campo de fútbol. Y desde el año pasado se ha buscado que vaya más gente en guagua. Vimos como resultado que el año pasado hubo menos colas que antes de la pandemia. Y la gente estaba contenta.

¿Cómo describiría a quien no ha ido nunca? ¿Qué se van a encontrar este fin de semana en Montaña Alta?

Yo les digo que vayan pensando, no en ir a comer, sino en ver una postal, que es Montaña Alta ahora con las últimas lluvias. Estamos en mayo y está floreciendo todo, las retamas... Que vayan temprano, y que den una vuelta para que vean cómo se elaboran las degustaciones, luego se suben a la Casa del Queso, y allí se toman la leche con gofio. Que suban al mirador, que es uno de los más visitados del noroeste, con unas vistas espectaculares. Y ya a las 12, que disfruten del folclore y de la degustación. Porque si es para ir a comer, yo por lo menos no iría. Lo mejor es qué se ve hacer, y el aroma te llama a probarlo. Es disfrutar de un día de campo. Eso les aconsejo para poder disfrutarlo.

Fiesta del queso del año pasado. / Juan Carlos Castro

¿Cuántos kilos de productos tienen preparados para esta edición en Montaña Alta? ¿Y qué más puestos tienen organizados? ¿Cuántos visitantes esperan?

En Montaña Alta vamos a contar con cuatro estand para distribuir los sancochos. En total serán unos 1.350 kilos de sancocho, y unos 250 kilos de queso. Luego tenemos otros tres puestos para las tortillas de carnaval, en los que se repartirán unos 300 kilos, con 1.080 huevos tamaño XL y 150 kilos de harina, 70 kilos de azúcar, 30 litros de leche, 16 litros de vino y uno de anís. Contaremos con otro estand en el que estará el reparto del potaje de jaramagos. Para eso contamos con unos 300 kilos. En total, si miramos otras ediciones, se espera la llegada el domingo en Montaña Alta de entre 6.000 y 7.000 visitantes, por lo que hemos preparado entre 8.000 y 9.000 degustaciones en total, con 40 cocinas en marcha. También habrá un puesto para los helados artesanos y el arroz con leche, y otros tres para la cerveza, el agua y los refrescos.

Olga, Luis, Mari Carmen y Ramón Mañana sábado a las 20 horas serán homenajeados dentro de la Fiesta del Queso en el Mercado de Guía Olga Lantigua Arencibia y Luis Arencibia Arencibia, de la quesería Aguas de Fontanales, de Moya. También serán reconocidos María del Carmen Pérez Castellano, ganadera, artesana quesera y presidenta desde hace 12 años de la Asociación de Queseros de Gran Canaria (Asoquegran). Junto a ellos, José Castellano, coordinador de la Fiesta del Queso de Montaña Alta, y Ramón Díaz, partícipe de la organización de la primera edición en 1977. Durante el acto se entregarán los premios de la Cata Insular, celebrada el pasado fin de semana en el casco. Los actos continuarán el domingo desde las 10 de la mañana en Montaña Alta, con la Feria de Gastronomía con degustaciones de queso, productos de la tierra y comida tradicional elaborada por vecinos del pago.

