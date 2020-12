La Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Gáldar ha activado esta semana la nueva zona WiFi gratuita municipal en el barrio de Saucillo, subvencionada con el proyecto WiFi4EU de la Unión Europea, y que permitirá a los vecinos y visitantes de los cinco principales núcleos poblacionales de los Altos de Gáldar conectarse gratuitamente a ... The post Saucillo estrena la nueva zona WiFi gratuita de los Altos de Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.