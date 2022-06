El juez que instruye la nueva causa contra el ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, por presuntos delitos de malversación y cohecho, ha levantado ya el secreto de sumario, dando acceso a los investigados a las diligencias. “Hoy, después de lo que he visto, solo puedo decir que estoy más tranquilo todavía”, ha afirmado San Ginés, que ha apuntado que de momento ha podido leer “13 o 14 autos” del sumario, que tiene “unos 57”.

El ex presidente del Cabildo ha confirmado esta noticia durante la rueda de prensa que había convocado para hablar de la sentencia absolutoria en el caso de la desaladora, aunque después no ha querido admitir preguntas sobre esa otra causa abierta, afirmando que no era el motivo de la convocatoria.

