El Ayuntamiento de San Bartolomé saca a licitación la rehabilitación del pavimento de la Avenida Mamerto Cabrera, en la Zona Industrial, Comercial y de Servicios de Playa Honda. Esta actuación responde a una demanda histórica de la ciudadanía del municipio y de toda la isla y pretende seguir con la apuesta de impulsar el pulmón industrial de Lanzarote.

Las actuaciones contemplan el reasfaltado del tramo que va entre la rotonda del Congelados Roper y el Aeropuerto César Manrique, en la vía que pasa por delante del Hiper Dino o de Cabrera Medina.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, subraya la importancia de esta obra para el funcionamiento y la conectividad de la zona industrial, mejorando las condiciones del tráfico y la seguridad y comodidad de los miles de conductores que recorren la avenida a diario.

"No obstante, este proyecto no mejora el municipio solamente a niveles de circulación, sino también estéticos. No podemos dejar de poner en valor los esfuerzos de los empresarios de la zona para unificar la imagen de los negocios según nuestra Ordenanza y, ahora, con el reasfaltado de este tramo, estamos cada vez más cerca de tener una zona industrial a la altura de las necesidades de Lanzarote", recalca el regidor.

"El paso del tiempo y el creciente volumen del tráfico en la zona han dañado considerablemente el firme, por lo que era nuestro deber atender a las demandas de la población y poner en marcha este proyecto que se alinea otras acciones en las que trabajamos para mejorar la conectividad, circulación y estética del municipio", concluye.

El Consistorio destina una partida inicial de 525.167,55 euros para acometer las obras y las empresas interesadas podrán realizar sus ofertas a través de la plataforma de contratación del Estado. El plazo para presentar las ofertas finalizará el 24 de octubre y la empresa adjudicataria contará con dos meses de plazo para acabar las obras desde el comienzo de estas.