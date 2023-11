Lanzarote y La Graciosa se ‘venden’ como destino cualificado y sostenible

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort hizo ayer un balance muy positivo de la presencia de la Isla en una de las ferias turísticas más importantes del mundo, la World Travel Market (WTM), celebrada en Londres entre el 7 y el 9 de noviembre.

El presidente de la corporación insular ofreció una rueda de prensa, acompañado del consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, en la que destacó las reuniones celebradas con varios turoperadores y aerolíneas para mejorar la conectividad con la isla, la promoción de Lanzarote centrada en la sostenibilidad y la presentación del proyecto Premiun que persigue una cualificación global del destino y su estrategia de posicionamiento, buscando nuevos mercados en países como EEUU, Canadá o Corea del Sur.

«El turismo británico se consolida como nuestro mayor mercado turístico, tanto en número de pasajeros como en gasto en destino. En Londres hemos comprobado la confianza que siguen teniendo en nosotros, a pesar de algunos mensajes desafortunados que se dieron el pasado año sobre la calidad de los visitantes británicos», señaló Oswaldo Betancort.

Héctor Fernández, apuntó que «Reino Unido es un país comprometido con el cambio climático, acogiendo la cumbre y acuerdos de Glasgow en cuanto a descarbonización, convirtiéndose por ello en un mercado receptivo a los esfuerzos que emprenda Lanzarote en materia de sostenibilidad».

La recuperación de valores como el acento manriqueño, la naturaleza y el mar, entre las ofertas

Pese a las interrogantes geopolíticas y económicas a nivel mundial, el año 2024 a nivel turístico presenta un panorama positivo para Canarias y Lanzarote, tanto desde Reino Unido como de otros mercados, siendo la estabilidad del mercado británico el mejor aliado para cualquier destino. El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, agradeció el gran trabajo realizado por los técnicos y representantes de SPEL y por la colaboración que los ayuntamientos realizaron en la promoción conjunta del destino Lanzarote.

Lanzarote acudió a la WTM con el objetivo de reposicionarse como destino cualificado y sostenible, centrado en la recuperación de valores como el acento manriqueño, la naturaleza, el mar y la cultura pesquera, además de la enogastronomía y el deporte, algo que fue recibido de forma satisfactoria por los interlocutores principales del mercado turístico.

Lanzarote pondrá en marcha, a través de The Travel Foundation, un proyecto piloto de Turismo Regenerativo» amplificando la promoción en Reino Unido como destino sostenible y poniendo el foco en la lucha contra el plástico y el cambio climático. The Travel Foundation es una entidad no gubernamental fundada el año 2003 con el objetivo principal de trabajar con la industria turística para conseguir un futuro más sostenible social y medioambiental para los destinos turísticos

Durante el desarrollo de la WTM la delegación turística de Lanzarote mantuvo encuentros con los principales turoperadores británicos, y con los responsables de la compañía aérea de bandera British Airways con la finalidad y el objetivo de aumentar para la temporada de invierno de 2024/25 de 7 a 10 los vuelos semanales con el aeropuerto César Manrique.

De igual forma se mantuvo contactos con los directivos de AirPortugal, que no vuela hoy en día a la isla, para conseguir que la compañía estrella del país luso pueda iniciar operaciones durante 2025 con Lanzarote en función de su proyecto de ampliación de flota. La conectividad aérea con Reino Unido, cuyo volumen de pasajeros, hasta septiembre de este año, ha crecido en las islas un 15% respecto al mismo periodo de 2022, con 4,2 millones de plazas frente a los 3,6 millones del ejercicio anterior.

El destino favorito de los británicos es España, siendo Canarias la comunidad autónoma que ocupa el primer puesto como receptora de visitantes de ese país, muy por delante del resto. Uno de cada tres turistas que visitan Canarias es británico, siendo la isla de Lanzarote el segundo destino elegido, después de Tenerife.