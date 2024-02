El mes de febrero llega repleto de una rica diversidad cultural programada por el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, presidido por Oswaldo Betancort, a través del área de Cultura. Este año, febrero es el mes del Carnaval, pero también es del teatro, la música, la danza y las exposiciones.

El Consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, extiende una cálida invitación "a todas las personas residentes y visitantes a adentrarse en este amplio programa de expresiones artísticas, con el que se podrá disfrutar de talento cultural local e internacional durante este mes".

Para más información detallada y adquisición de entradas se puede visitar el sitio oficial del área de Cultura del Cabildo www.cultura lanzarote.com.

Festival Internacional de Música de Canarias

El 3 de febrero, el mediático contratenor Jakub Józef Orliński propone un fascinante repertorio titulado Facce D'amore junto a la orquesta historicista Il Pomo d'Oro, que dirige desde el clave Francesco Corti. Las apariciones mediáticas de Jakub J. Orlinski, su participación en eventos musicales de primer orden, los premios obtenidos y un largo etcétera hacen que sus conciertos sean todo un acontecimiento, ya sea en formato recital, en óperas o en concierto junto a formaciones.

Teatro

Poco (o alguien dirá que nos equivocamos) de Roberto García de Mesa es una vibrante y contundente pieza que reflexiona sobre la experiencia humana contemporánea. Se trata de un poema escénico que transita de forma conceptual y profunda por cuatro cualidades vinculadas a las inquietudes que rodean al ser humano de nuestro tiempo

Además, el sábado 24 de febrero, la compañía Hojarasca pondrá en escena Ardiendo como mariposas. Una propuesta interdisciplinar e innovadora que reflexiona sobre la otredad y la exclusión. El espacio escénico recrea el microcosmos asfixiante de la bodega de un galeón, espejo de esa Europa que zarpa dispuesta a la rapiña colonial.

Danza

El festival de artes escénicas Escena Lanzarote presenta al bailarín catalán Magí Serra y a la bailarina eslovena Anamaria Klajnšček que nos proponen una coreografía hipnótica llena de imágenes sugerentes de lo que pueden hacer dos cuerpos en constante equilibrio. El espectáculo COSSOC podrá disfrutarse de manera gratuita en el Islote de Fermina.

Música

La Orquesta Clásica de Lanzarote interpretará la Misa de Réquiem de Mozart el domingo, 4 febrero, en el Convento de Santo Domingo de Teguise. Se trata de la última composición de Mozart y una de las obras más trascendentales y representadas en la historia de la música occidental. Además se realizará una grabación del concierto en directo.

Y 'Desde el corazón de la ciudad' es el espectáculo con el que la Parranda Marinera de Buches celebra su 60º aniversario. El jueves, 8 de febrero, "El Salinero" vivirá un emocionante viaje que celebrará su rico legado, destacando sus canciones, bailes y patrimonio cultural. Este evento no solo rinde tributo a La Parranda Marinera de Buches sino que también refleja la esencia de la comunidad arrecifeña y lanzaroteña, cuya identidad está profundamente conectada con el mar.

Literatura

El Día de las Letras Canarias en 2024 estará dedicado al lanzaroteño Ángel Guerra (1874-1950), coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento. Este acto institucional marca el inicio de los homenajes a este ilustre escritor y político lanzaroteño, de personalidad compleja y voluntad democratizadora, que se destacó entre las grandes personalidades literarias de la época.

Exposiciones

Varias exposiciones destacadas ofrecen una mirada diversa al arte y la historia de la isla. "Duelos" en La Casona de Femés presenta obras de artistas como Mariola Acosta y Alejandro Correa, mientras que "The Boss is Here" en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz invita a explorar las dinámicas de la sociedad capitalista a través de la lente de Rafael Arocha. En el MIAC - Castillo de San José, "La segunda vista" de Daniel Jordán ofrece un viaje onírico, mientras que "El Puerto" en el Islote de la Fermina muestra una perspectiva histórica del puerto y el mar. Por otro lado, "Vestir la ropa blanca" en La Casa Amarilla ofrece una visión de la vestimenta tradicional de la isla, y "Navegando por la memoria" presenta una colección de barcos históricos.