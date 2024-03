La Cámara pide a los taxis que paren la huelga prevista en Semana Santa

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa apela a los convocantes de la huelga -en Semana Santa- a adoptar un acuerdo que dé respuesta a los picos de demanda en fechas determinadas como la Semana Santa. El presidente de los empresarios, José Valle, considera que “no podemos dejar de atender a los turistas que eligen nuestra isla y someterles a largas e inexplicables colas”.

La Cámara apoya la prestación conjunta planteada por el Cabildo para dar respuesta a los picos de demanda de taxis, pero criticada por las cooperativas del sector, que han convocado una huelga para la próxima semana para manifestar su posición.

La protesta de las cooperativas responde a las medidas que prepara el Cabildo para que los taxis puedan trabajar bajo el concepto de “prestación conjunta” en los momentos puntuales en los que se desborda la capacidad por exceso de demanda. Esto permitiría, expone en un comunicado el presidente cameral, dar servicio en fechas determinadas, fiestas, eventos y momentos en los que está demostrada la necesidad por el bien común de la ciudadanía y de los visitantes.

La propuesta no ha gustado a las cooperativas Norte y Sur, que engloba a todos los municipios excepto Arrecife, y están planteando paros del 25 al 31 de marzo, la Semana Santa.

El servicio público del taxi es uno de los sectores primordiales para el turismo de calidad que perseguimos, “no podemos tener a los turistas esperando horas por un transporte”, asegura Valle. “La movilidad cambia con el nuevo modelo de turismo, que ya no se mueve en paquetes grandes, sino de forma más independiente”, continúa. Además, “los vehículos no deberían hacer viajes de regreso sin pasajeros porque no es sostenible y esto ya no es una cuestión solo de imagen, sino de responsabilidad con nuestro medio”.

El presidente de la entidad cameral añade: «Desde la Cámara creemos que existen fórmulas para mitigar este problema y lograr el beneficio para todos, también para los taxistas que aprovecharían mejor su tiempo. De hecho, existen herramientas digitales, programas y aplicaciones capaces de dar una respuesta eficaz y económica a este problema.

La Cámara de Comercio aboga porque la solución que se adopte tenga el consenso del sector, de hecho “se han realizado reuniones con las cooperativas en estos meses sin llegar a alcanzar ningún acuerdo ni recibir propuesta alguna” explica Valle.

«Pero si no se logran esas soluciones que deseamos para el sector, entendemos que la administración busque salidas”, concluye en el comunidado el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.

El PSOE denuncia la persecución al sector El PSOE de Lanzarote ha denunciado que la falta de diálogo y consenso de Oswaldo Betancort es la razón que ha provocado «una crisis en el sector del taxi sin precedentes en la isla de Lanzarote», generada por la «persecución del presidente a quienes piensan distinto». Los socialistas lo hacen refiriéndose al paro del servicio durante la próxima Semana Santa, anunciado ayer por dos de las tres cooperativas de taxistas de Lanzarote, con representación en seis de los siete municipios de la isla, para protestar por las medidas que prepara el Cabildo sin contar con el consenso de las mismas para que cualquier taxi de la Isla pueda dar servicio cuando se desborda la capacidad de los taxis de un municipio específico. «Con la decisión unilateral de declarar Zona sensible durante la Semana Santa, sin contar con el sector y con los Ayuntamientos, Oswaldo Betancort no solo está tomando el camino equivocado sino que está representando mejor que nunca a la marca de Coalición Canaria cuando gobierna: hacerlo para unos pocos, generar conflicto y perseguir a quien piensa distinto», señala Ariagona González, portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote. | LP / DLP

