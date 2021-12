La capital cierra las cuentas con deuda cero por quinto año consecutivo

Endeudamiento cero. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria cerró este lunes su Cuenta General del Presupuesto Municipal de 2020 con un superávit de 50.563.289,66 millones de euros, por lo que logra encadenar cinco años consecutivos sin deuda en las cuentas anuales. El informe, que deberá ser remitido ahora al Gobierno de Canarias, fue aprobado con 21 votos a favor, los correspondientes al Tripartito -PSOE, UP, y NC-, CC, Cs y parte de los no adscritos, y la abstención del resto y del PP. No obstante, la oposición emitió su voto con un sentido «crítico» al aprobarse la resolución en el último momento, ya que el plazo para presentar las cuentas ante el Ejecutivo autonómico finaliza el viernes, y alertó de la escasez de personal en el servicio.

Los técnicos de Hacienda alertan de la falta de personal para fiscalizar las cuentas El informe de la Cuenta General de 2020 arroja un endeudamiento financiero con cuentas bancarias reducido a cero, algo que viene ocurriendo de manera consecutiva durante los últimos cinco años, en los que el Consistorio ha presentado superávit en la liquidación de sus presupuestos municipales. Una cifra que el Ayuntamiento ha alcanzado, además, con la dificultad añadida del primer año de la pandemia. La concejala de Economía y Hacienda, Encarna Galván, apuntó que «los datos hacen que podamos afrontar el futuro con plenas garantías y con una gran capacidad de actuación al tener unas cuentas saneadas». 50,5 Millones de superávit El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria liquida su presupuesto de 2020 con un superávit de 50,5 millones de euros; la deuda con los bancos vuelve a quedar así a cero. El superávit logra así superar los 50 millones de euros -el que presentaron en junio de manera inicial era de 46 millones-. De esta manera, los activos municipales ascienden a 1.863.482.568,26 de euros. Esto supone un incremento del 3,85% con respecto a las cuentas de 2019, cuando el balance final se situó 5,5 millones por debajo de 1,8 millones de euros. Mientras, el Patrimonio final neto, los fondos propios, son de casi 1,65 millones. 1,86 Millones de activos La capital grancanaria tiene con 1,86 millones de euros en activos municipales. Esto supone un 3,85% más con respecto a la Cuenta de 2019, cuando no se alcanzaron los 1,8 millones. Por otro lado, el Consistorio ejecutó poco más de 336,3 millones de euros de los 467,7 millones presupuestados para 2020 en la partida de gastos; cifras que se traducen en un porcentaje de ejecución del 71,7%. De esta cantidad, 53,8 millones corresponden con inversiones reales en la ciudad, el 45% de los 118,5 presupuestados. El coordinador general de Economía y Hacienda, Ramón Balmaceda, explicó en su intervención vía telemática que el Ayuntamiento ya había aprobado de manera inicial la Cuenta General de 2020 en noviembre, a falta de los resultados del Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF), la ALGE (Agencia Local de la Energía) y la Sociedad de Promoción. Además, el Museo Néstor -cerrado por reforma desde hace cuatro años- sigue sin rendir cuentas. 71,7% Ejecución presupuestaria El Consistorio ejecutó en el primer año de la pandemia el 71,7% de lo presupuestado para dicho año, o lo que es lo mismo, poco más de 336,3 millones de euros. La oposición se mostró crítica con los plazos in extremis que ha seguido el Consistorio para presentar la Cuenta General de 2020 ante el Gobierno de Canarias. Y es que esta ha sido una dinámica que se ha repetido en años anteriores; una situación que Lidia Cáceres, portavoz de Ciudadanos, achacó a «la falta de recursos humanos». Ya en noviembre los técnicos de Hacienda advirtieron en Comisión de Pleno sobre la falta medios para fiscalizar las cuentas municipales, algo que hace incumplir los plazos para entregar los informes al Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma. Presentar la Cuenta General presupuestaria del ejercicio anterior es algo fundamental para obtener la parte correspondiente a la capital del Fondo Canario de Financiación Municipal; una transferencia que a juicio de David Suárez, viceportavoz de Coalición Canaria, se ha puesto «en riesgo» con los plazos de última hora. El edil del PP, Víctor Moreno, puso «el foco» sobre el alcalde, Augusto Hidalgo, y alertó de la «precariedad del servicio de Contabilidad», «en los puestos técnicos solo uno de cada tres está ocupado». El pleno extraordinario celebrado este lunes -el ordinario de diciembre será el próximo jueves- también aprobó renovar el convenio vigente desde 2018 con la consejería de Derechos Sociales para tramitar los carnés de familia numerosa.