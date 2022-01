Los Reyes Magos más discretos visitan Las Palmas de Gran Canaria

Sus Majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, volverán una año más a visitar las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Por segundo año consecutivo por culpa de la Covid-19, los más pequeños de la casa no podrán disfrutar de una cabalgata propiamente dicha; pero, en su lugar, el Ayuntamiento de la capital ha preparado tres pasacalles en el que los Reyes Magos recorrerán las principales calles y barrios de la ciudad. La jornada festiva irá acompañada de un dispositivo especial de seguridad que pondrá el foco en las principales zonas comerciales para evitar que se formen aglomeraciones o botellones al caer la tarde noche; con mayor atención a Triana y Vegueta, donde no habrá conciertos ni barras de bares en la calle como antes de la pandemia.

Una vez lleguen a Las Palmas de Gran Canaria, los Reyes Magos harán dos recorridos. Por la mañana partirán del Castillo de La Luz -a eso de las 11.30 horas- e irán hasta la Vega de San José. El segundo tomará como punto de partida el Centro Comercial La Minilla -a las 16.00 horas- e irá por Guanarteme, Ciudad Alta y Tamaraceite hasta alcanzar el Castillo de Mata a las 20.00 horas. La comitiva real fluirá dentro del tráfico habitual de la ciudad, por lo que no se pararán en ningún momento para evitar aglomeraciones de público en las aceras -no obstante irán a un ritmo moderado-. De esta manera, en principio no hará falta cortar ninguna calle, según explica el concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez. Además, el día de Reyes harán un tercer recorrido por la periferia del municipio; de Jinámar a Costa Ayala pasando por Marzagán, Tafira, San Lorenzo, Tenoya o Los Giles.

Melchor, Gaspar y Baltasar irán precedidos de una escolta policial, además de una carroza anunciadora con personajes de cuento y de dibujos animados, por lo que serán los agentes los que determinen si será necesario o no cortar alguna calle de manera puntual, indica Íñiguez. La Policía Local irá avisando a través de Twitter y Facebook cada 10 minutos de antelación las zonas por las que irá pasando la comitiva, para que las familias y, especialmente, los niños y las niñas, puedan estar preparadas. Los horarios, salvo los de salida, no será anunciados para evitar aglomeraciones en las calles por las que irán pasando. Además, TV Canaria retransmitirá a las 15:30 horas la obra 'Amelia en la ciudad de la ilusión', con la participación especial de Sus Majestades.

La llave mágica de la ciudad

Desde Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Las Palmas de Gran Canaria en barco en la mañana de este miércoles, víspera del Día de Reyes. El alcalde, Augusto Hidalgo, será el encargado de entregar la llave mágica de la ciudad a Sus Majestades. Con este objeto podrán acceder a todos los hogares de la capital. El acto tendrá lugar en la Base Naval, como ha venido marcando la tradición en los últimos años, aunque en esta ocasión será a puerta cerrada. La recepción real será retransmitida por la TV Canaria a las 11.00 horas.

La Policía Local irá informando a través de su Facebook y de su Twitter las zonas por las que pasarán

A continuación, cada uno de los Reyes se trasladará en camioneta a las inmediaciones del Castillo de La Luz, donde a las 11 y media de la mañana comenzarán el recorrido por la capital grancanaria. La comitiva real, donde Melchor, Gaspar y Baltasar serán los protagonistas e irán acompañados de sus respectivos pajes, estará formada por una carroza con distintos personas de cuentos y animación de la compañía Lía Fantasía, una representación de Correos -empresa pública encargada de llevar las cartas con los deseos de los más pequeños hasta Oriente-, una escolta municipal y un camión antiguo de Bomberos.

La comitiva real avanzará durante la mañana por Juan Rejón y Albareda hasta empatar con León y Castillo, en lo que viene siendo el recorrido habitual de todos los años de la cabalgata. Los Reyes y sus acompañantes no pararán en ningún momento, pero irán a un ritmo moderado para que quienes se acerquen a la zona puedan saludarlos. Tras pasar el parque San Telmo llegarán al Teatro y de ahí subirán por la autovía del Guiniguada hasta El Batán y San Juan, bajarán al Mercado de Vegueta y seguirán por la Avenida Marítima hasta Hoya de la Plata. Después de dejar ilusión en las inmediaciones de Tres Palmas y Pedro Hidalgo, seguirán por el Martín Freire, recorrerán el paseo de San José y descenderán por Eufemiano Jurado hasta alcanzar la calle Málaga -en la Vega de San José-, a eso de las tres de la tarde.

Tras una hora de descanso, los Reyes volverán a subirse a las camionetas y la comitiva real emprenderá la marcha en un segundo recorrido por la capital. Sobre las cuatro partirán del Centro Comercial La Minilla en lo que será un tour por las calles y barrios de la Ciudad Alta y Tamaraceite. No obstante, primeramente bajarán a Guanarteme, para que ninguna familia se quede sin la oportunidad de verlos cerca de sus hogares; por lo que pasarán por las inmediaciones de la plaza del Pilar, el Auditorio y Las Arenas.

La Policía Local informará a los hosteleros de Triana sobre las medidas a seguir ante la Covid-19

Tras dejar atrás Guanarteme, los Reyes subirán al hospital Doctor Negrín, el Pilar y La Feria, para después recorrer la avenida Felo Monzón. Melchor, Gaspar y Baltasar irán luego a Hoya Andrea, Tamaraceite, Lomo los Frailes y Almatriche. A continuación, continuarán por Los Tarahales, La Paterna, Lomo Apolinario, Cruz de Piedra, subirán a la avenida de Escaleritas y las calles Zaragoza y Pedro Infinito, para después bajar a Divina Pastora. Regresarán a Schamann, previo paso por El Polvorín y Las Rehoyas, para, finalmente, descender por el Barranquillo Don Zoilo y tomar el Paseo de Chil hasta el Castillo de Mata, donde culminará el pasacalles a eso de las ocho de la noche.

El 6 de enero, día de Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán su tercer y último recorrido por Las Palmas de Gran Canaria, en este caso lo harán por los barrios periféricos del municipio. Y es que la idea ha sido repartir bien los tres periplos para evitar así las aglomeraciones habituales de la cabalgata en la zona baja de la ciudad. Sus Majestades partirán de la Casa de Galicia -entidad que colabora cada año con el Ayuntamiento en la organización de la fiesta-. Tras una breve visita de La Isleta a la zona de Triana por León y Castillo, Melchor, Gaspar y Baltasar continuarán por la Avenida Marítima y la GC-1 hasta las ramblas de Jinámar. Continuarán por Marzagán, Los Hoyos, Tafira, Lomo Blanco, San Lorenzo, Ciudad del Campo, Las Mesas, Tenoya, Los Giles, Costa Ayala y así hasta volver a La Isleta.

Pero no todas las miradas estarán centradas en la víspera de Reyes en la visita de Sus Majestades. Miles de personas se acercarán a las zonas comerciales de la capital grancanaria en busca de las últimas compras. Por este motivo la concejalía de Seguridad y Emergencias mantendrá el dispositivo especial de la Policía Local para dinamizar el tráfico en las zonas más conflictivas, tal y como ha venido haciendo esta semana ante las retenciones que ya se han ido produciendo, mayormente en la Avenida Marítima.

Triana y Vegueta

El dispositivo pondrá especial atención al entorno de los barrios de Triana y Vegueta, por ser estos donde tradicionalmente se han concentrado las celebraciones del día de Reyes. No obstante, el concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, señala que no descuidarán otros puntos como el Puerto, Mesa y López y la playa de Las Canteras -donde en fin de año se produjeron pequeñas aglomeraciones en la arena-. Además, el dron volará previsiblemente en caso de que sea necesario para detectar puntos de gran afluencia a dispersar por los agentes. También en la plaza Stagno, donde habrá una feria con 60 puestos con productos de todo tipo de 19.00 a 1.00 horas.

La plaza Stagno acogerá una feria con 60 puestos de venta de 19.00 a 21.00 horas

Por la mañana, los agentes informarán a los distintos establecimientos hosteleros sobre la normativa que deberán cumplir acorde con las restricciones impuestas por Sanidad para frenar la sexta ola de la Covid-19. De esta manera, bares, restaurantes y locales de ocio nocturno deberán cerrar sus puertas como mucho a la 1 de la mañana. Por la tarde, peinarán las zonas de Triana y Vegueta, incluidos los tradicionales puntos de botellón como la plaza de Las Ranas o Mendizábal, con el fin de evitar aglomeraciones de público o ausencia de mascarillas, detalla Íñiguez; además, irán en coordinación con la Policía Nacional.

«El objetivo es que ocurra como en Nochevieja y Nochebuena, cuando sobraron agentes y apenas se produjeron incidentes», apunta Íñiguez, «el dispositivo está casi dimensionado como el de una víspera de Reyes normal para no descuidar ninguna zona», añade. «La ciudadanía se ha portada hasta ahora con una nota de sobresaliente», subraya. Las autoridades esperan que siga siendo así en esta discreta visita real.