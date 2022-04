La Policía Local interviene en el pub La Florida de Vegueta por exceso de ruido

El ocio en Vegueta, una vez más en el punto de mira. La Policía Local ha vuelto a intervenir en el pub La Florida, situado en la calle La Pelota, en esta ocasión por exceso de ruido. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguran que el pasado viernes por la noche la música «traspasaba» a la calle. Los agentes, que estaban de inspección rutinaria por la zona, decidieron intervenir. Estos detectaron que el local carece de limitador de sonido y, además, desalojaron a 20 menores. El cuerpo de seguridad habría recogido ya varias denuncias por parte de vecinos y empresarios.

La dueña del pub, Carolina Palacios, ha indicado a este periódico que ya ha denunciado por vía judicial la intervención por «exceso policial» durante el transcurso de la misma. La empresaria afirma que los agentes «empujaron» a varios clientes menores de edad y que actuaron «sin dar explicaciones». Urbanismo decretó el pasado marzo el cierre de este establecimiento con licencia de bar musical. No obstante ha seguido operando con normalidad ya que, según Palacios, no ha recibido ninguna notificación al respecto.

«El pasado viernes la policía acudió a mi local e intercedieron sin ningún tipo de orden», asegura la empresaria de la noche, «actuaron bajo coacciones e intimidaciones hacia mis empleados». Según Palacios, la intervención se produjo a eso de las nueve y media de la noche, en un momento en el que ella, afirma, había salido del bar. Esta señala que los agentes estuvieron identificando a varias personas y que «a una niña la zarandearon y a otra la tiraron al suelo del empujón que le dieron». Además, precisa que al solicitar el motivo de su entrada en el local estos se negaron a darla.

Los agentes detectaron que el local carece de limitador de sonido para la música

«No voy a consentir que este tipo de actos afecten a mi actual progreso», apunta la empresaria. Palacios asegura que además de su denuncia los padres de varias clientas presuntamente implicadas en el suceso harán lo propio. A esta acusación, asevera, aporta vídeos y testimonios de los supuestos afectados durante la intervención. Además, afirma que uno de los agentes «se negó a identificarse». Y es que esta señala que actuaron «sin ningún tipo de justificación, no había ningún tipo de llamada ni pelea».

Esta no ha sido la primera vez que agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria actúan en dicho pub. Es más, Palacios indica que el viernes anterior, el 1 de abril, fue ella quien llamó al cuerpo de seguridad capitalino. Según esta, había varias personas que estaban «consumiendo y vendiendo sustancias en las inmediaciones». «Pasó algo parecido pero no tan gordo, en vez de incidir ahí entraron en mi local y sacaron a varios clientes [ocho menores]», apunta. Palacios señala que su establecimiento cuenta con la licencia pertinente para organizar lo que se conoce popularmente como «matinées», donde sí se permite la presencia de menores de 18 años antes de las 10 de la noche siempre y cuando no consuman bebidas alcohólicas.

Palacios afirma que no ha recibido ninguna notificación sobre el cierre que decretó Urbanismo

Desde la concejalía de Seguridad y Emergencias de la capital aclaran que la intervención se realizó después de que los agentes detectaran exceso de ruido, puesto que, aseguran las fuentes, se escuchaba la música desde el exterior del local. El Ayuntamiento lleva desde el pasado otoño reforzando la presencia policial en las zonas de ocio de Triana y Vegueta con el propósito de evitar botellones o situaciones que molesten el descanso de los vecinos.

La concejalía de Urbanismo, que dirige Javier Doreste, decretó el cierre de este establecimiento y una multa de 15.000 euros el pasado 24 de marzo. Se trata de una decisión que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó en Junta de Gobierno tras analizar reiteradas denuncias por parte de vecinos de la zona. Según el propio edil, el local se habría saltado los aforos covid en más de una ocasión -aunque paradójicamente ese día el Gobierno de Canarias anunció el fin de todas las restricciones por la pandemia-.

Palacios afirma que no ha recibido ningún tipo de notificación al respecto y que ha seguido operando con normalidad durante los últimos tres fines de semana. Señala, además, que de estar al tanto tomará «las medidas que crea oportunas». Para ese entonces la Policía Local ya había desalojado el local en varias ocasiones por saltarse el aforo vigente y otras medidas anticovid. La empresaria indicó entonces a los medios que están «sometidos a la presión vecinal» y que la situación no se produjo como relataron los agentes. Lo cierto es que los residentes del casco histórico capitalino ya han ganado varias batallas judiciales a cuenta de las molestias que, aseveran, les causa el ocio.