Urbanismo impone una multa y el cierre del pub La Florida

Urbanismo impone una multa y el cierre de la discoteca La Florida, situada en la calle La Pelota número 21. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno aplicar una sanción de 15.000 euros y el cese del negocio durante un mes. Los vecinos del histórico barrio de Vegueta llevan meses denunciando irregularidades en este local de ocio nocturno, hasta tal punto que efectivos de la Policía Local han tenido que acudir al mismo en más de una ocasión. Se da la circunstancia de que este viernes entra en vigor el fin de todas las restricciones anticovid -salvo la obligatoriedad de las mascarillas-.

“Tiene una serie de denuncias por exceso de aforo, por duplicarlo, de ahí que hayamos tomado estas medidas”, apuntó este jueves Javier Doreste, concejal de Urbanismo. “Los vecinos llevan varios meses quejándose de la situación”, matizó el edil al respecto. Los agentes de la Policía Local llegaron a desalojar el local de ocio nocturno el pasado mes de enero, motivado por exceder aforos y incumplir medidas anticovid. La dueña del establecimiento, Carolina Palacios, llegó a afirmar en Cope que están sometidos a “la presión vecinal” y negó que la situación se hubiera producido tal y como lo relató el cuerpo de seguridad municipal.

Ahora, los agentes de la Policía Local deberán proceder a notificar la resolución municipal y ordenar el cese de actividad del negocio. De esta manera, el establecimiento no podrá abrir sus puertas a partir de este fin de semana; una medida que estará vigente, en principio, durante un mes. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con los empresarios de La Florida sin éxito.

Doreste indicó que han decidido llegar a este punto tras pasar el periodo pertinente de audiencia entre las partes. No obstante, especificó que “el empresario nunca me ha pedido una reunión”. El Ayuntamiento inició el proceso sancionador tras las numerosas denuncias interpuestas por parte de los vecinos de esta zona de Vegueta, quienes han alertado a los medios sobre “escandaleras” y de “gente bailando en la calle” e incumpliendo medidas anticovid. Y es que desde la paulatina vuelta a la normalidad tras la pandemia han proliferado las denuncias por ruidos en zonas como Vegueta, Guanarteme o Santa Catalina.

El concejal señaló, además, que “probablemente”, el empresario recurrirá por la vía judicial esta medida. En ese caso, el cierre dependerá de la decisión que tome finalmente el juez. No obstante, Doreste especificó que hasta que los magistrados no dictaminen una orden el local no podrá volver a abrir sus puertas.

La orden de cierre de este local se produce justo en la semana en la que el Gobierno de Canarias ha anunciado el fin de las restricciones anti covid, con la excepción de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores al depender esta decisión del ejecutivo central. A partir de las doce de la noche del viernes al sábado, los aforos en los establecimientos de hostelería y de ocio nocturno vuelven a ser del 100%, por primera vez desde el inicio de la pandemia hace dos años. Tampoco habrá límites de grupos, ni de horarios. Además, se permitirá bailar en discotecas, pubs y karaokes.